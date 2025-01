El duro interrogatorio del juez Carretero a Elisa Mouliaá: "Dice que se sacó el miembro viril. ¿Sabe usted para qué?"

La actriz Elisa Mouilaá, que acusa al exportavoz de Sumar Iñigo Errejón de agresión sexual, se enfrentó el pasado día 16 a un interrogatorio muy duro por parte del juez Adolfo Carretero cuando fue a ratificar su denuncia. El titular del Juzgado de Instrucción número 47 la corta constantemente y cuestiona sus respuestas. Es especialmente incisivo en el momento en el que la denunciante explica la supuesta agresión en una habitación de un piso particular donde se celebraba una fiesta por parte de un amigo de Mouliaá. "Según usted se sacó el miembro viril ¿Se lo sacó para qué?", pregunta en un momento dado a la denunciante.

Desde el inicio de las declaraciones, el magistrado se expresa de modo cortante y llega a valorar la denuncia de "peculiar", y reacciona contapreguntando cuando Mouliáa manifiesta haberse sentido violentado. "Pero usted le dijo que parara"? le pregunta cuando abordar la actitud de Errejón una vez ambos se encuentran en la habitación. "Sí le dje que me estaba sintiendo muy incómoda", explica la actriz, a lo que el juez replica "No, muy incómoda no, es decir, no le dijo que me dejes en paz, no me toques? ¿Dijo algo de eso?".