Irene Montero, ante el interrogatorio del juez a Mouliaá: "Exigir a las mujeres resistencia expresa es cultura de la violación"

Irene Montero sale en defensa de Elisa Mouliaá, denunciante en el juicio contra Iñigo Errejón por presunta agresión sexual, y carga contra el juez. El mismo día en que han salido a la luz los vídeos del interrogatorio de la actriz, la exministra de Igualdad y principal cabeza visible de Podemos ha afeado la actuación del juez Antonio Carretero, que entre otras cuestiones preguntó a Mouliaá si había verbalizado su negativa al contacto físico con el entonces diputado de Sumar, durante el episodio de tocamientos que consta en su denuncia.

La eurodiputada de Podemos aprovechó para reivindicar su norma estrella, la ley del sí es sí. "Sólo sí es sí significa que es él quien debe asegurarse de que hay consentimiento", defendió la dirigente, que sin llegar a citar epxresamente a la actriz ni al juez, sí quiso dejar clara su posición: "Exigir a las mujeres resistencia expresa -asumiendo que solo hay agresión si hay violencia o intimidación- es cultura de la violación y un prejuicio de la justicia patriarcal. No demos pasos atrás".

Estas críticas llegan poco después de que saliera a la luz el vídeo del interrogatorio de la actriz, donde el juez Carretero emplea expresiones duras al dirigirse a la denunciante, que en su denuncia relató una noche que salió de fiesta con Errejón, asegurando que le encerró en una habitación con pestillo y le realizó tocamientos no consentidos, llegándose a descubrir el "miembro viril". "¿Para qué se sacó el miembro viril?, ¿sabe usted para qué se lo sacó?", "¿Le intentó bajar las bragas, o algo?", se le escucha al juez en el vídeo de la declaración de Mouliaá, que respondió que "para violentarme".

Carretero continuó el interrogatorio con términos dudosamente apropiados para una sesión judicial. "¿Cuándo duró el tiempo que estuvo chupándole las tetas, tocándole el culo, el glúteo, y todo eso?", continúa el juez. "No lo sé porque se me hizo eterno, le dije que parara, que me estaba sintiendo muy incómoda...", respondió Mouliáa.

El juez contrapreguntó a Mouliáa cuando dijo haberse sentido violentada. "¿Pero usted le dijo que parara?", cuestionó también el juez. "Sí, le dije que me estaba sintiendo muy incómoda", explica la actriz, a lo que Carretera replica "No, muy incómoda no, es decir, no le dijo que me dejes en paz, no me toques? ¿Dijo algo de eso?".