La Audiencia Nacional celebrará el juicio por la 'Operación Kitchen' desde mayo de 2026

La Audiencia Nacional (AN) celebrará entre mayo y junio de 2026 el juicio por la denominada 'Operación Kitchen', presunto el operativo parapolicial puesto en marcha supuestamente con el objetivo de sustraer al ex tesorero del PP Luis Bárcenas material relacionado con la investigación judicial del caso 'Gürtel'.

Así consta en un decreto, recogido por Europa Press, en el que la Sala de lo Penal fija que las sesiones se celebrarán a partir de las 10.00 horas pero sin concretar por el momento día y lugar de las mismas, pudiendo celebrarse en la sede de la calle García Gutiérrez o en la situada en San Fernando de Henares.

Cabe recordar que en la vista oral comparecerán como testigos entre otros el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal o el ex ministro de Interior Juan Ignacio Zoido, tal y como pidieron las acusaciones populares que ejercen PSOE y Podemos.

El entonces juez instructor Manuel García Castellón acordó la apertura de juicio oral contra el ex ministro de Interior Jorge Fernández Díaz y la ex cúpula de Interior por 'Kitchen'.

Además de al ex ministro de Interior, el juez envió a juicio a su ex secretario de Estado Francisco Martínez, al que fuera Director Adjunto Operativo (DAO) Eugenio Pino, a los responsables policiales José Luis Olivera, Marcelino Martín Blas, José Ángel Fuentes Gago, Bonifacio Díez Sevillano, Enrique García Castaño, Andrés Manuel Gómez Gordo, al comisario jubilado y principal investigado en la causa José Manuel Villarejo y al ex chófer de los Bárcenas Sergio Ríos Esgueva.

Sin embargo, respecto al ex jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional Enrique García Castaño, la AN le excluyó de la lista de acusados porque "ya se le apartó del procedimiento en fase de instrucción, por sus acreditados y graves padecimientos psíquicos y físicos".