Feijóo acusa a Sánchez de utilizar a los pensionistas como "escudos humanos” en su decreto: “Es mezquino"

Alberto Núñez Feijóo pasó a la ofensiva después de que ayer el PP votara en contra del real decreto ley que contenía la subida de las pensiones y el Gobierno haya culpado por completo a los conservadores de los efectos. En la pelea por el relato, el líder del PP afirmó este jueves durante su visita a Feria Internacional del Turismo (Fitur) que el Ejecutivo “utiliza a los pensionistas como escudos humanos”. Y recalcó la posición de su partido, consciente del fuerte desgaste que puede acarrear haber tumbado medidas como la revalorización de las pensiones o las ayudas al transporte público: “Sí a la subida de las pensiones y no a regalar privilegios e inmuebles a sus aliados. Sí a la bonificación del transporte y no a la subida del IVA a luz y alimentos. Y sí a Valencia pero no a las medidas que ayudan a la okupación de viviendas”.

El líder del PP insistió en que el decreto ómnibus era "una trampa" y que "utilizar a los pensionistas" para incluir otras medidas que nada tienen que ver es "inadmisible, mezquino, un trágala y además inmoral". Feijóo quiso recordar que su partido ya ha registrado una proposición de ley relativa a la subida de las pensiones, que por procedimiento de urgencia podría aprobarse en dos o tres semanas y las pensiones en febrero no sufrirían la bajada. Además, el PP también está dispuesto a convalidar un nuevo real decreto ley siempre y cuando recoja exclusivamente la actualización de las pensiones.