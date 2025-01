Sánchez pide al PP que reconsidere "una oposición destructiva que causa dolor social"

El Gobierno no piensa en promover nuevas iniciativas para paliar los efectos del rechazo en el Congreso del decreto ómnibus y descarga toda la responsabilidad sobre PP y Junts, a los que pide que reconsideren su posición. Es lo que se desprende de la declaración que ha realizado esta mañana el presidente, Pedro Sánchez, tras la reunión que ha mantenido en Valencia con alcaldes afectados por la dana y agentes sociales de la Comunitat Valenciana.

"Son ellos los que han de responder", ha afirmado, sobre la posición de los partidos que votaron no al decreto ómnibus. "No pensaron en el bienestar de la gente", ha señalado.

"Pido al PP que reconsidere una oposición destructiva que causa dolor social", ha declarado Sánchez en relación a los efectos del voto contrario al decreto que incluía la revalorización de las pensiones, ayudas para la dana y subvenciones para el transporte público. Estas medidas quedan por tanto paralizadas a la espera de lo que puedan hacer PP y Junts, que han reclamado partir estas iniciativas en diferentes propuestas parlamentarias para apoyarlas. De momento, estos beneficios sociales quedan bloqueadas.

El jefe del Ejecutivo ha apelado a la "política útil" en "momentos de antipolítica en los que el 'todo vale' se da por descontado, pero los efectos son dolorosos".

Sánchez ha señalado que los citados grupos se podrían haber abstenido, pero votaron 'no'. Se ha preguntado así si los ciudadanos les votaron "para no revalorizar las pensiones o no llegaran ayudas de la dana", y ha acusado a estos partidos de causar "dolor social".