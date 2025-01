Darío Villagrasa dice adiós a las primarias: Pilar Alegría dirigirá el PSOE aragonés

Hasta aquí llegó el sueño de Darío Villagrasa. El diputado autonómico y alcalde de Bujaraloz anunciará este viernes por la mañana que no se presentará a liderar el PSOE Aragón. El camino queda libre para la ministra de educación y otra candidata, Pilar Alegría, que al mediodía oficializará su candidatura a liderar el partido, a priori la única.

Villagrasa era el único candidato en toda España que se enfrentaba en primarias a un ministro de Sánchez. En las últimas horas, tras una cascada de pérdida de apoyos, el también alcalde de Bujaraloz había mantenido la incógnita sobre su futuro. Voces de las distintas familias socialistas recalcaban en los últimos días que la mejor salida era llegar a un acuerdo “cuanto antes” para evitar el desgaste de unas primarias poco igualadas.

El cambio de parecer de la portavoz en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, fue el inicio del final de la carrera de Villagrasa. Ranera, mujer de confianza del secretario general y expresidente autonómico, Javier Lambán, mostró su apoyo a Pilar Alegría en una candidatura integradora. La pérdida definitiva de poder en la capital aragonesa por parte de Villagrasa, sin fuerza en las agrupaciones ni entre los concejales del consistorio, ponía imposible la principal plaza de la comunidad para el lambanismo, mostrando la desigualdad de la batalla.

En el resto del territorio, el asunto no pintaba mucho mejor para un Villagrasa que ya el pasado lunes 13 de diciembre deslizó la posibilidad de hablar con el sector de Alegría en busca de una única lista para renovar el PSOE. La provincia de Huesca, alineada con Ferraz y ferviente defensora de la ministra de Educación para liderar el partido, era zona imposible para el alcalde de Bujaraloz, más alineado con Lambán, que mantuvo una complicada relación con los oscenses desde hace años.

En Teruel, la fractura venía por debajo. La confianza en que Mayte Pérez, miembro del núcleo duro del expresidente y secretaria general de los socialistas oscenses, no era tan alto como esperaban en el equipo de Villagrasa. La presencia de Javier Baigorri, secretario de Organización en Teruel, en el acto de Alegría en La Zaida fue el primer síntoma de que la provincia no era tan lambanista como se pensaba al inicio del proceso. El trabajo de Villagrasa por el territorio, distribuido por muchas comarcas, no surtió efecto y hoy llega el final de una carrera que, oficialmente, siquiera había comenzado.