ERC lanza una ofensiva parlamentaria para que no sea obligatorio acudir a la selección española

ERC ha anunciado este domingo la presentación de varias iniciativas parlamentarias tanto en Catalunya como en el Congreso de los Diputados con un mismo fin: que deje de ser obligatorio para los deportistas tener que acudir a las convocatorias de la selección española -sea de la disciplina que sea- cuando son citados. Actualmente, la ley del deporte contempla sanciones para quienes, eventualmente, no quieran acudir a la llamada del seleccionador.

Los republicanos han activado esta ofensiva en varios frentes, el primero en el Parlament. Allí han presentado una propuesta de resolución para intentar forzar a la Generalitat de Salvador Illa a que presione al Gobierno de Pedro Sánchez para que cambie la legislación actual. "Los deportistas tienen que decidir libremente sobre su participación sin coacciones ni sanciones", alegan los republicanos.

La participación de los deportistas en las selecciones está regulada por la Ley 39/2020. En su artículo 23 recoge que es "deber" de todo deportista "acudir a las convocatorias de las selecciones deportivas cuando sean debidamente citados" y en "los términos y condiciones que se establezcan reglamentariamente". Además, en el artículo 104 se considera "infracción muy grave" la "falta de asistencia no justificada" a la convocatoria. La normativa contempla multas de entre 3.000 a 30.000 euros en caso de incumplirla.

ERC considera que los deportistas deben poder defender su "objeción de consciencia" de acudir a las convocatorias y cita algunos precedentes. Por ejemplo el del exdefensa del FC Barcelona Oleguer Presas, simpatizante de la izquierda independentista que en su día anunció amenazas y coacciones por no querer acudir a la llamada de la selección. Precisamente, en un programa reciente de 'La Sotana', él mismo expuso que la Federación Española sabía de sobra que no quería ir y que, pese a esto, le citó una vez para poder infligirle esta "humillación". No hubo sanción, ni tampoco más convocatorias. Los republicanos también citan el precedente reciente de las futbolistas que durante tiempo mantuvieron el rechazo a acudir a la selección, en ese caso, por su enfrentamiento con el seleccionador.

Pancarta en el Camp Nou apoyando el rechazo de Oleguer Presas a acudir con la selección. / Jordi Cotrina

Aparte de la resolución en el Parlament, el partido de Oriol Junqueras también ha presentado varias iniciativas en el Congreso en la misma dirección. Por un lado, ha registrado cuatro preguntas dirigidas al Gobierno para que manifieste si considera que los deportistas tienen la "libertad individual" de elegir si acuden a la selección o no. Por el otro, han exigido que se desencalle la proposición de ley que presentaron en su día para cambiar la norma estatal que contempla la sanciones. Para sacarla adelante le bastaría con activar la mayoría parlamentaria que apoyó en su día la investidura de Sánchez.

Reconocimiento de las selecciones catalanas

ERC quiere aprovechar esta ofensiva parlamentaria para exigir también a la Generalitat que desarrolle una "estrategia institucional" para "garantizar el reconocimiento de las selecciones catalanas en el ámbito internacional". Pese a que los republicanos ya lo pactaron con el PSC en el acuerdo para investir president a Illa, los socialistas han dado muestras de ir en la dirección contraria. Berni Álvarez, el actual y primer conseller de Esports de la Generalitat en su historia, así lo expuso en una entrevista reciente: "¿Partidos oficiales de la selección catalana de fútbol? No es el momento".