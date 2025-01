Yolanda Díaz dice ahora que Cuerpo es "una gran persona" tras pactar la reducción de jornada: "La diferencia no es personal"

Yolanda Díaz se retracta de sus consideraciones sobre el ministro de Economía y asegura ahora que Carlos Cuerpo "es una gran persona". Veinticinco días han pasado desde que el pasado 3 de enero la vicepresidenta segunda dijera, en pleno pulso con el PSOE, que rechazar esta medida era "casi de mala persona". Una afirmación que ha rectificado este martes, tras pactar la reducción de jornada laboral, cuando ha asegurado que "las diferencias no son personales, sino políticas".

La líder de Sumar ha librado en las últimas semanas una batalla con el socio mayoritario del Gobierno, al que acusó de incumplir el acuerdo de coalición y de intervenir las competencias de su ministerio después de que Cuerpo pospusiera el debate de la reducción de jornada y planteara modificar el texto para atraer los apoyos parlamentarios antes de aprobarla en Consejo de Ministros. También la cuestión de los plazos fue un escollo entre el ministro de Economía y Díaz, que insistía en que se aplicase el trámite de urgencia, como estaba pactado, para permitir que la reducción de jornada entrase en vigor en este 2025, frente a Cuerpo, que abogaba por una aplicación gradual.

Después de varias reuniones entre los dirigentes, este lunes se confirmó que la reducción de la jornada laboral a 37.5 horas se aprobará la semana que viene en Consejo de Ministros y por trámite de urgencia, cerrando una batalla política con la que Díaz, este martes, ha querido marcar distancia en una entrevista en La Cafetera de Radiocable.

Preguntada sobre si sigue pensando que Cuerpo es una mala persona, Díaz ha negado la mayor: "Cuerpo es una gran persona, lo que pasa es que no va de problemas personales, va de diferencias políticas", ha proseguido al vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo. "Y lo que está claro es que Sumar y Partido Socialista han firmado un acuerdo de gobierno que tiene que ser respetado, cosa que ya hemos conseguido", ha celebrado la dirigente, que ha insistido en que "no va de diferencias personales", sino políticas. "Y yo me alegro que hoy, por fin, le demos una buena noticia al país y le digamos a los trabajadores y trabajadoras españolas que vamos a reducir la jornada laboral", ha apuntado.