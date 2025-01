El Gobierno "avanza" con Junts para ceder inmigración a Cataluña tras el pacto de las pensiones

El Gobierno ha celebrado este miércoles la vuelta de Junts al bloque de los aliados parlamentarios. Un día después de que el Ejecutivo alcanzase un acuerdo con el partido de Carles Puigdemont para aprobar el decreto de escudo social y revalorización de las pensiones, los colaboradores de Pedro Sánchez han defendido el entendimiento con los posconvergentes y han dado pistas sobre lo que está por llegar. La negociación para transferir a Catalunya las competencias de migración, una iniciativa a la que se comprometió el Ejecutivo hace más de un año, “está bastante avanzada, pero no cerrada”, ha dicho el ministro de Justicia, Félix Bolaños, uno de los principales interlocutores con la formación independentista.

“Piense cómo estaba Junts hace unos años y lo que hoy hacemos con Junts. Estamos negociando enmiendas de leyes y la delegación de competencias. Para nuestro país, es importante que hoy en España tengamos a todas las fuerzas políticas haciendo política en las instituciones. Esto es clave. Que estemos hablando de cómo ajustar una ley con Junts ya es una buena noticia para la ciudadanía”, ha argumentado Bolaños en TVE.

El Gobierno, sin embargo, intenta dar muy pocas cosas por seguras con Junts, el aliado más volátil en el Congreso. Bolaños ha evitado anticipar escenarios sobre los Presupuestos Generales del Estado, la iniciativa que permitiría a Sánchez blindar esta compleja legislatura, marcada por la absoluta dependencia de grupos parlamentarios que poco tienen que ver entre sí, como Podemos y los posconvergentes. “Partido a partido”, ha dicho. Poco después, sin embargo, la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, ha sido algo más optimista, ligando el apoyo de Puigdemont al decreto social con un empujón a las cuentas públicas.

Junts, de momento, sigue sin entrar en conversaciones de fondo sobre los Presupuestos a la espera de que se cierren antes otras carpetas pendientes, como migración, pero tras el pacto de este martes Alegría ha concluido en la Ser que “todo lleva a pensar que esa negociación también se va a poner encima de la mesa”. La aparcada aprobación de la parte del decreto con las medidas tributarias, según el acuerdo trasladado por los posconvergentes y ratificado por el PSOE, se vincula a que el Gobierno avance en el concierto económico y modifique la senda de estabilidad para que Cataluña y otras comunidades autónomas puedan aumentar su gasto. En Moncloa, por su parte, señalan que están dispuestos a ceder en estas exigencias, presentando otros objetivos de déficit, si Junts ofrece garantías para encarrilar los Presupuestos.

La cuestión de confianza

Bolaños, mientras tanto, ha rebajado la trascendencia de una futura reunión entre Sánchez y Puigdemont, a la que el jefe del Ejecutivo ya se ha mostrado dispuesto, y el debate sobre la cuestión de confianza. El hipotético encuentro, que tendría que celebrarse fuera de España al haber rechazado el Tribunal Supremo que el expresident de la Generalitat pueda beneficiarse de la ley de amnistía, es un “asunto bastante menor” en comparación, por ejemplo, con “la subida de las pensiones” aprobada el martes por el Consejo de Ministros.

Lo mismo ocurre con la cuestión de confianza, ha insistido el ministro. Como cesión a cambio del apoyo de Junts al decreto, que había sido tumbado hace una semana con los votos del PP, Vox y los siete diputados posconvergentes, el Gobierno ha aceptado tramitar la proposición no de ley en la que el partido de Puigdemont pide a Sánchez que se someta a una votación para comprobar si continúa contando con el apoyo de la mayoría del Congreso. Los socialistas se habían negado hasta ahora a dejar tramitar la iniciativa, que ahora sufrirá algún retoque pero se debatirá finalmente. Aun así, el resultado no tendrá ninguna trascendencia jurídica, ya que las proposiciones no de ley no vinculan a nada y el propio Sánchez dejó claro el martes que no pensaba someterse a una cuestión de confianza.

“¿Por un debate parlamentario íbamos a poner en riesgo las pensiones de nuestros mayores? Eso es lo que ha primado”, ha señalado Bolaños, que también ha defendido que el escudo social se aprobó el martes de forma “íntegra” (con medidas como las ayudas a la DANA y al transporte, la moratoria de los desahucios y la subida del ingreso mínimo vital, además de las pensiones), aunque casi toda la parte económica que la norma original incluía cuando fue tumbada la semana pasada haya quedado aparcada para las “próximas semanas”.

Y enfrente, ha añadido el ministro, está el PP, que “siempre” vota en contra de revalorizar las pensiones. Ha ocurrido esta vez, pero también, ha recordado, pasó en 2021, 2023 y 2024. “La oposición negacionista no solo busca atacar al Gobierno, busca atacar a la ciudadanía”, ha concluido.