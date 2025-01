Junts reformula su petición de una cuestión de confianza y admite que no tiene carácter vinculante

Junts ya ha registrado en el Congreso una nueva iniciativa para pedir a Pedro Sánchez que se someta a una cuestión de confianza. Tras el acuerdo alcanzado con el Gobierno este martes para apoyar el nuevo real decreto 'ómnibus', los posconvergentes han presentado una proposición no de ley con varias modificaciones para que la Mesa del Congreso la acepte a trámite la próxima semana. En este texto, Junts admite que la cuestión de confianza es una herramienta que solo puede activar el presidente del Gobierno y que la aprobación de su iniciativa no tiene "vinculación jurídica" alguna. Y también avisa de que no se ha generado la confianza suficiente para encarrilar el resto de la legislatura.

A principios de diciembre, Carles Puigdemont avisó de que la relación con el PSOE no iba por el buen camino y su formación registró una proposición no de ley en la que instaba a Sánchez a someterse a una cuestión de confianza. Aunque la iniciativa carece de valor jurídico, la Mesa del Congreso ha ido posponiendo la decisión sobre si aceptarla a trámite o no, lo que llevó a Puigdemont hace dos semanas a paralizar las negociaciones con el Ejecutivo. Fruto de ello fue el 'no' de los posconvergentes al real decreto 'ómnibus'.

Sin embargo, este martes ambas partes sellaron un acuerdo. Junts apoyará el nuevo real decreto y, a cambio, la Mesa del Congreso, con mayoría de PSOE y Sumar, dará el visto bueno a la proposición posconvergente para que sea debatida por el pleno. El pacto incluía modificar el texto. Por un lado, Junts insta a Sánchez a "considerar la oportunidad de plantear una cuestión de confianza, conforme a la prerrogativa que le confiere la Constitución" y, por otro, admite que esta iniciativa no tiene "ninguna vinculación jurídica" y que solo es de "carácter político".

Además, los posconvergentes han añadido una exposición de motivos que no estaba en su anterior proposición no de ley. "Tras más de un año de la investidura del presidente del Gobierno español, constatamos la falta de voluntad política por parte de este de hacer afectivos, de manera completa y ágil, los acuerdos adquiridos. Esta dinámica no ha posibilitado generar la base de confianza que se pretendía y que es del todo necesaria para encarrilar el resto de la legislatura", aseguran.

Los cambios introducidos por los posconvergentes permiten esquivar los recelos iniciales de los letrados del Congreso que, aunque avalaron la iniciativa, señalaron que la cuestión de confianza solo la puede activar el presidente del Gobierno y que, además, su aprobación no obligaría a Sánchez a dar ningún paso.