Ángel Víctor Torres: "La primera persona que me apoyó frente a las acusaciones es mi mujer, porque sabe con quién está"

¿Ya ha dado todas las explicaciones sobre las menciones que se le hacen en el ‘caso Koldo’ y sus derivaciones? ¿Se siente víctima en ese asunto?

Lo que sí tengo que decir con claridad es que hay una persona (Víctor de Aldama, presunto cabecilla de la trama) que en sede judicial, y puede mentir porque se lo permite la ley, ha hecho tres acusaciones gravísimas contra mí sin ninguna prueba. Ha hablado de pisos, de mordidas y de chicas, sin ninguna prueba. Compareció el jueves en el Parlamento de Canarias, donde sí está obligado a decir verdad, y prefirió callar. Yo esperaba que mostrara las evidencias de las acusaciones, algo sobre lo que ha tenido el permanente altavoz del PP haciéndose cómplice de las mentiras y difamaciones. Se ha demostrado que quien ha callado y podía demostrar las cosas, con su silencio me está dando la razón de que son todo falsedades. ¿Por qué una persona con la que no tengo trato pretende hacerme ese daño? Concluyo que tiene que haber alguien que le interese que ese daño se produzca a un representante político. Puede haber quien desde arriba maneja con hilos las afirmaciones de esta persona, y creo que sí, soy víctima de una campaña que pretende dañar mi imagen pública y hacer daño personal y familiar.

"Si alguna vez se demostrara que yo he solicitado un solo euro (de manera ilícita), lo dejo"

Usted ha dicho que se irá si se demuestra que ha cometido alguna ilegalidad, pero es lo normal en un responsable político, porque seguramente estaría imputado…

Es obvio que si hubiese cometido una ilegalidad me tendría que ir, por eso soy claro en mi afirmación. Si alguna vez se demostrara que yo he solicitado un solo euro (de manera ilícita), lo dejo. Y es imposible que nadie lo demuestre porque jamás lo he hecho.

¿Pero no tiene tampoco ninguna duda de que no deba asumir alguna responsabilidad política por una posible gestión negligente como presidente de Canarias durante la pandemia por los contratos con la empresa Soluciones de Gestión?

¿Dónde está esa gestión negligente? No hubo daño al erario público en las compras a esa empresa, llegó el material, más barato de lo que se estaban comprando en otras administraciones, tiene todos los informes jurídicos y técnicos, conseguimos superar un momento difícil, hicimos las PCR a los canarios que querían pasar aquellas navidades en nuestra tierra, salvamos un montón de vidas, hay informes de las universidades que dicen ‘menos mal que Canarias hizo esto’, fuimos la comunidad que menor incidencia acumulada a siete y quince días... Los datos demuestran la magnífica gestión que hizo el Gobierno de Canarias. Por tanto, ¿cómo voy a dimitir por conseguir material, cuando no hay ningún beneficio particular?, ¿es que alguien sabía entonces, si finalmente todo esto se termina demostrando, que había personas que se estaban beneficiando ilegalmente de comisiones? ¿Alguien lo denunció y lo puso en conocimiento? Nosotros no lo sabíamos, comprábamos material.

¿Usted cree que ha sido capaz de convencer a la ciudadanía, sobre todo de Canarias, de que ha actuado honestamente?

Estoy convencido de que sí porque la historia está ahí para verla, mirarla y en aquello que se falle no repetirlo. En marzo de 2023 yo sufrí una campaña semejante cuando saltó el caso Mediador o Tito Berni. Decía este personaje (Navarro Tacoronte, el mediador) que me conocía, «Torres está al corriente de todo», decía. Un montón de medios me señalaban casi como el cabecilla de aquella trama. Mentira todo. Ataques de la oposición... del hoy vicepresidente del Gobierno (Manuel Domínguez (PP), lo duro que fue conmigo para luego saberse que el que se había reunido con el mediador fue él. Al final se votó y ganamos las elecciones. Yo no solamente gané la lista regional, sino que tuve más votos que en las anteriores elecciones. Estoy sometido a campañas periódicas, políticas y de otra índole, para tratar de perjudicar mi imagen. Esta es otra más. Como al final la verdad sale a relucir, la ciudadanía es plenamente consciente y castiga al difamador.

¿Había una necesidad colectiva de convertir el reciente Congreso del PSOE canario en un acto de defensa y reafirmación de su figura?

No. Fue una reacción natural y humana por parte de todos los compañeros que me apoyaron y defendieron mi honestidad. ¿Qué sentiría cualquier persona si se le acusa de falsedades tan graves como estar con prostitutas sabiendo que eso es mentira? La primera persona que me apoyó esa noche fue mi mujer, porque sabe con quién está. Esa vileza lo que hace es enervar a la gente y he ido a centros comerciales, supermercados, he paseado por la calle y la gente me anima, me dice que pelee y que resista, que no pueden ganar los que mienten. Eso fue lo que pasó también en el congreso socialista. Incluso lo hacen dirigentes de otros partidos políticos. Algunos lamentablemente dicen en público lo contrario que me dicen en privado. “Eso es mentira, lo sabemos”, me dicen, pero luego el partido les obliga a decir otra cosa. Yo jamás haría una cosa igual. Hay que dignificar la política.

