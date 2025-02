López desafía a Ayuso situando a Sánchez Acera como número dos del PSOE de Madrid y reforzando al delegado del Gobierno

Pilar Sánchez Acera será la número dos del PSOE de Madrid. Óscar López la ha elegido como secretaria de Organización, su mano derecha en el Gobierno lo será también en el partido después de todo lo ocurrido el pasado mes de diciembre, cuando salieron a la luz los mensajes que la asesora del ministro de Transición Digital y Función Pública cruzó con Juan Lobato sobre el caso del novio de Ayuso. Pero lejos de que esto sea un inconveniente, por el riesgo de que Sánchez Acera resulte imputada por el Tribunal Supremo, en el partido lo ven como "un mensaje en sí mismo" y están satisfechos con esta elección.

Aquellos whatsapp que Lobato y la ahora secretaria de Organización se cruzaron terminaron en el notario y después en el Tribunal Supremo, en la causa por la que el fiscal general del Estado está imputado por las supuestas filtraciones en el proceso de negociación de Alberto González Amador y su presunta comisión de delitos fiscales. En la federación madrileña dan por descontado que esto puede afectar judicialmente a la nueva número dos del partido, pero creen que si ocurre podrán incluso utilizarlo políticamente.

Esperanza en un efecto boomerang

Su tesis es que "no hay nada" y que su eventual imputación terminará convirtiéndose en un bofetón a Ayuso cuando el Tribunal Supremo resuelva y puedan "demostrar" que todo ha partido de denuncia "falsa". Era el nombramiento "natural" y un hecho como este "no podía impedir" que López la eligiera también en el partido como su mano derecha, según distintas fuentes consultadas. Cualquier otra elección hubiese supuesto "dar pábulo" a quienes creen que pudo cometer alguna irregularidad. Y en definitiva, confían en que su nombramiento tenga un efecto boomerang y puedan utilizar políticamente la figura de Sánchez Acera.

Distintos miembros del partido destacan su "auctoritas" dentro de la federación y su "saber hacer". Si López, que nunca ha tenido cargo orgánico en Madrid, necesitaba a alguien que le organizara internamente la formación después de la convulsión que supuso la crisis con Lobato, esa era ella. "Conoce el partido" y "tiene la confianza" del secretario general regional, eso es suficiente, apuntan distintos miembros, pero sobre todo, insisten en que es un mensaje de cómo quiere jugar el PSOE la partida contra Ayuso.

El delegado del Gobierno, reforzado

El suyo es el nombramiento más relevante en la nueva comisión ejecutiva impulsada por López ante la ausencia de Lobato, que no ha acudido al congreso regional en el que aspiraba a ser reelegido hasta hace dos meses. López refuerza también al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, situándole como número tres del partido. Será el secretario de Relaciones Institucionales – cargo ocupado por Sánchez Acera hasta ahora-.

Esta decisión supone un respaldo a Martín tras una larga trayectoria de desencuentros con la el Gobierno de Ayuso y solo dos días después de que su ejecutivo haya enviado una carta al propio Martín y al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quejándose de los “insultos, descalificaciones y mentiras” del delegado. Una advertencia que se traducirá en el fin de toda “relación institucional” si no hay un cambio de actitud.

Además, en el equipo que va a acompañarle, López ha optado por incluir a más alcaldes y dar peso a aquellos que más trabajaron por un cambio de rumbo en el partido y la salida de Lobato, como los primeros ediles de Fuenlabrada, Javier Ayala, y de Getafe, Sara Hernández, ambos reforzados en la ejecutiva. La ejecutiva es extensa, como hasta ahora que tenía 40 miembros, para dar espacio a "todo el que quiere estar".

Cambios en la Asamblea

Pero ese es un equilibrio interno, que permite al partido seguir trabajando sin celos ni guerras internas. De cara al exterior, la otra figura relevante es la de la portavocía en la Asamblea. Y aquí, descartada ya la continuidad de Jesús Celada, se baraja una terna de tres mujeres, donde cada una de ellas gana o pierde peso entre los delegados asistentes al congreso según avanzan las horas. Es lo único que está generando cierta tensión interna en un congreso "tranquilo".

Será una decisión personal de López, que durante las últimas semanas ha preguntado a alcaldes, cuadros intermedios y diputados para elegir a la persona adecuada. Es lo único que está generando cierta tensión interna. Pero su nombramiento no se hará oficial hasta que la nueva comisión ejecutiva se reúna este próximo lunes. Mar Espinar, Cristina González o Sara Bonmatí.

Tres nombres para la portavocía

Espinar tiene algunos apoyos internos en Madrid, gente que apuesta por ella y confirman que está en la carrera, pero cuenta con detractores -en la región y en Ferraz- por su cercanía a Lobato y esto último es lo que está generando más fricciones y lo que en las últimas horas ha provocado que parezca que pierde posiciones en la terna. Sin embargo, su experiencia como portavoz en el ayuntamiento de Madrid frente a "este PP", corre a su favor para algunos compañeros que insisten en que hasta que se anuncie todo es posible.

Situar a González en la portavocía mostraría el peso de la agrupación de Getafe liderado por su alcaldesa Sara Hernández, pero en la Asamblea muy pocos apuestan por ella. Y la última, Bonmatí, tiene a su favor, precisamente, que no se le identifica con ningún territorio ni - de momento- un perfil propio con peso para hacer sombra a López con sus intervenciones en el parlamento autonómico. Pero su "escasa experiencia" como diputada - se estrenó en 2023- es lo que más dudas genera internamente, tanto que algún compañero lo tacha de "ocurrencia".

En el PSOE están convencidos de que "el juego contra Ayuso no se hace en la Asamblea". En el entorno de López creen que para la batalla ideológica es más importante estar en la calle y en los medios de comunicación con mensajes como el de hoy, situando a la presidenta como exponente de la coalición de la internacional ultraderechista, que en la sesión de control semanal. Sin embargo, aunque este es el mensaje que quieren lanzar desde la nueva dirección, en el congreso ha habido militantes que no han visto acertado que la apertura del cónclave haya comenzado con un vídeo de crítica a Ayuso y que este haya sido el hilo conductor de toda la jornada. Confrontar con Ayuso sí, hablar solo de ella, no, dicen algunos miembros del PSOE. José Luis Rodríguez Zapatero también ha respaldado de alguna forma esta idea, a pesar de sus múltiples elogios a López, cuando en su intervención ha dicho que le "aburre" hablar de Ayuso y la derecha y que lo que tiene que hacer el PSOE es hablar de sus propuestas.

Madrid ciudad

A partir del lunes, una vez que se reúna la nueva ejecutiva comenzarán también a celebrarse en cascada los congresos regionales, un proceso de renovación que debería concluir antes del verano. En este camino se tendrá que decidir qué ocurre en Madrid ciudad, donde hay una portavoz en el Ayuntamiento con vocación de quedarse, Reyes Maroto, y una agrupación local dirigida por una de sus predecesoras en el cargo, Mercedes González, hoy directora general de la Guardia Civil. Fuentes cercanas a la exministra aseguran que querría hacerse con los mandos del partido, asumiendo la parte orgánica, para poder diseñar su propia campaña para las elecciones de 2027.