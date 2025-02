La semana 'horribilis' de la RFEF en los juzgados: el beso de Rubiales, Louzán, Supercopa y Haití en siete días

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) inicia este lunes con el juicio por el beso no consentido del expresidente Luis Rubiales a la futbolista de la selección Jenni Hermoso siete días 'horribilis' en el que el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, la Audiencia Provincial de Madrid y la jueza del caso Supercopa, Delia Rodrigo, pondrán en tela de juicio actuaciones del actual presidente, Rafael Louzán, y los tres anteriores mandatarios del organismo que rige el fútbol español: Ángel María Villar, Luis Rubiales y Pedro Rocha.

1. Caso Rubiales

La primera de las citas en los tribunales es la de Rubiales y tiene lugar en un juicio que ha centrado el interés de medios internacionales porque la supuesta agresión sexual se produjo durante la celebración de la victoria en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, en agosto de 2023. En este caso también están procesados el exseleccionador femenino Jorge Vilda, el actual director deportivo de la selección Albert Luque y el que fuera responsable de Marketing Rubén Rivera por las presuntas coacciones a la futbolista.

2. Caso Louzán

En segundo lugar, este miércoles 5 de febrero el Tribunal Supremo acogerá una vista en la que la defensa del actual presidente de la RFEF, Rafael Louzán, expondrá sus argumentos para lograr anular la inhabilitación que en 2022 le impuso el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) durante siete años en relación con un gasto 86.311 euros que asumió la Federación Gallega de Fútbol para que una empresa ejecutara unas obras de mejora en el campo de Fútbol de Moaña que estaban, en su mayor parte, ya en ejecución. La decisión fue recurrida a la justicia y validada por la Audiencia Nacional, pero aún queda quemar el último cartucho ante el alto tribunal.

La decisión del Supremo es importante porque, de no aceptarse su recurso, la inhabilitación adquiriría firmeza. Los estatutos de la RFEF recogen que un inhabilitado para ocupar un cargo público no puede ocupar ningún cargo en la institución, si bien Louzán defiende ante sus defensores que ese veto no es aplicable mientras la pena no sea firme. Para el Gobierno, no hay ninguna duda y está decidido a convocar elecciones si eso sucede, como anunció la semana pasada la ministra de Educación, Formación Profesional y Deporte, Pilar Alegría. Este, sin embargo, únicamente se ha fijado la vista pública, y la decisión puede tardar semanas en conocerse.

3. Caso Supercopa

Como tercera cita con la justicia, este viernes 7 de febrero están citados en el caso Supercopa como testigos el exdirector de marketing de la RFEF Rubén Rivera [también procesado por las presuntas coacciones a Jenni Hermoso] y el director financiero del organismo federativo Ángel Manuel Álvarez Capón. En este procedimiento, que investiga la jueza de Majadahonda (Madrid) Delia Rodrigo, permanecen investigados, además de Rubiales, el también expresidente de la RFEF Pedro Rocha, el exabogado de la Federación Tomás González Cueto y el exjugador del FC Barcelona Gerard Piqué.

Sus citaciones forman parte de las últimas diligencias acordadas por la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Majadahonda, que investiga presuntos delitos de "administración desleal y corrupción en los negocios cometidos en detrimento del patrimonio" de la Real Federación Española de Fútbol en relación con la contratación de la Supercopa en Arabia Saudí y otras decisiones adoptadas con Luis Rubiales al frente del órgano federativo.

Además de estas citaciones, en su providencia del pasado 27 de enero, a la que ha tenido acceso este diario, la jueza adopta otras decisiones que determinarán el futuro del caso, como la incorporación a la causa del informe solicitado a la Intervención General del Estado y los últimos oficios de la UCO, que centran los indicios contra los investigados. Por otra parte, la Audiencia Provincial de Madrid ha resuelto la cuestión de competencia pendiente desde hace meses y ha rechazado de forma definitiva la petición de LaLiga para que este asunto fuera remitido a la Audiencia Nacional.

4. Caso Haití

Y como colofón a la semana de citaciones judiciales, la Sección 29 de la Audiencia Provincial de Madrid iniciará el lunes 10 de febrero el juicio por el conocido como caso Haití, en el que la propia Federación, por decisiones adoptadas durante el mandato de Ángel María Villar, está sentada en el banquillo de los acusados como persona jurídica por un delito de fraude en relación con una subvención recibida por la RFEF por importe de 219.500 euros, cuya finalidad era la creación de una escuela de fútbol en Haití y que, según dice la denuncia, "no se destinó al fin para el que fue inicialmente aprobada".

Además de la Federación como persona jurídica, la magistrada de Majadahonda acordó procesar al ex secretario general de la RFEF Jorge Pérez Arias; al ex administrador José María Castillón Casasnovas; y a la exdirectora de la Fundación de la RFEF Isabel Navas Portillo. Les acusó de no ejecutar "el proyecto para el que la subvención fue otorgada, no ajustándose a las condiciones a las que se condicionó la ayuda", dice de forma literal un auto de 28 de noviembre de 2022.

La Federación reconoció que las ayudas públicas no tuvieron el destino para el que fueron concedidas, ya que en sus cuentas oficiales explica que tras ser imputada como persona jurídica abrió una investigación interna que permitió que "antes del inicio del procedimiento judicial" las subvenciones, que no fueron ejecutadas, fueran reintegradas: "Dicho reintegro, por un importe total de 1.560.931 euros incluyó el principal más los intereses devengados", prosiguen las cuentas de Rubiales, que defienden que esta "regularización conlleva la reparación del daño, siendo por tanto eximente de acción penal".

La investigación desarrollada por la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Majadahonda (Madrid), la misma que instruye el caso Supercopa, confirmó que esos fondos no tuvieron como destino el país caribeño. Además, la instructora amplió sus pesquisas a cuatro programas subvencionados diferentes por otros 1.222.500 euros que también fueron adjudicados a la RFEF.

Ángel María Villar fue finalmente exonerado, por lo que no está acusado en el juicio. En sentido contrario, la Audiencia Nacional sí ha propuesto juzgar al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en el caso Soule, junto a otras siete personas físicas y otra jurídica, por un presunto perjuicio de 4,5 millones de euros a la Federación entre los años 2007 y 2017, beneficiando a su hijo Gorka, quien también ha sido propuesto para ser juzgado por la Audiencia Nacional.