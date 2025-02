El Gobierno cerrará hoy la crisis con Junts aceptando debatir sobre una cuestión de confianza

PSOE y Sumar ratificarán hoy el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y Junts para dejar atrás la penúltima crisis de esta relación. Ambas formaciones, con mayoría en la Mesa del Congreso, aceptarán a trámite la proposición no de ley impulsada por los posconvergentes en la que instan a Pedro Sánchez a someterse a una cuestión de confianza. Lo harán después de que los de Carles Puigdemont hayan reformulado la iniciativa, admitiendo que carece de valor jurídico, y se hayan comprometido a apoyar el real decreto 'ómnibus' que aprobó la pasada semana el Ejecutivo.

Tras un arranque de año complejo, en el que el Gobierno perdió dos de tres reales decretos por el 'no' de Junts, Sánchez intenta reconducir la relación con Puigdemont. Para ello, la Mesa del Congreso aceptará que se debata una proposición no de ley que impulsaron los posconvergentes a principios de diciembre, cuando el expresident de la Generalitat avisó de que las cosas no iban bien entre ellos y el Ejecutivo de coalición.

"El Congreso de los Diputados insta al presidente del Gobierno español a considerar la oportunidad de plantear una cuestión de confianza, conforme a la prerrogativa que le confiere la Constitución, atendiendo al carácter político, sin vinculación jurídica, de la presente iniciativa", reza el texto registrado por Junts. La anterior versión era más directa e instaba directamente a Sánchez a dar este paso, aunque seguía sin tener valor alguno y el presidente del Gobierno no tendría la obligación de hacer nada.

Además, en la proposición no de ley reformada, los posconvergentes han añadido una exposición de motivos en la que aseguran que tras más de un año de la investidura de Sánchez constatan "la falta de voluntad política de hacer efectivos, de manera completa y ágil, los acuerdos adquiridos". Incluso, sostienen que esta dinámica "no ha posibilitado generar la base de confianza que se pretendía y que es del todo necesaria para encarrilar lo que falta de legislatura".

¿Y ahora qué?

Una vez reciba el visto bueno de la Mesa del Congreso, la iniciativa no podrá ser debatida por el pleno hasta que Junts no tenga cupo. Fuentes parlamentarias señalan que podría ser en el último pleno de febrero o en el primer pleno de marzo cuando se debate, aunque el Gobierno intentará convencer a los de Puigdemont de que retiren la proposición no de ley. La iniciativa no tiene valor jurídico alguno, como admiten los posconvergentes, pero sería un duro golpe para Sánchez que se evidenciara que no cuenta con el respaldo de la mayoría de la Cámara. Algo que, muy probablemente, ocurrirá si se debate esta iniciativa, ya que PP, Vox, Junts y UPN, la apoyarían.

No obstante, esta falta de mayoría no tendría implicaciones directas para Sánchez, menos aún cuando los posconvergentes han rechazado en varias ocasiones apoyar una moción de censura liderada por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Aun así, el Ejecutivo confía en que Puigdemont acabe dando marcha atrás y no lleve al pleno esta iniciativa.