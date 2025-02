La jueza impide al PSOE y a Más Madrid implicar al Ayuntamiento en el caso de Medina y Luceño: "No es un juicio por corrupción"

La presidenta del tribunal del juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Madrid contra los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño, Ángela Acevedo, frenó este jueves los intentos de los abogados del PSOE y de Más Madrid de escudriñar durante el interrogatorio como testigo a la coordinadora de Presupuestos y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid, Elena Collado, la intervención de los empleados municipales en el pelotazo de seis millones que dieron estos empresarios al vender mascarillas y material sanitario al Consistorio encabezado por José Luis Martínez-Almeida (PP).

"Señor letrado, vamos a ver si nos queda claro para el resto del juicio. A usted le interesa mucho saber cómo se hizo el ofrecimiento... Pero aquí estamos enjuiciando unos hechos que son presuntamente constitutivo de un delito de estafa, además de falsedades y un delito contra la Hacienda Pública, es por lo que se formula acusación, incluido usted. ¿De acuerdo? No se está celebrando un juicio por un delito de corrupción, por un delito de tráfico de influencias, nada más que por un delito de estafa y todas sus preguntas van dirigidas a lo mismo", advirtió la magistrada, evidenciando su malestar por el sentido de las preguntas que realizaba el letrado Alberto Cachinero.

Luis Medina llega a la Audiencia Provincial de Madrid / EUROPA PRESS

"A estos señores [Medina y Luceño] les piden unas penas importantes de prisión por un delito de estafa, de estafa al Ayuntamiento de Madrid por haber engañado al Ayuntamiento de Madrid", apostilló la magistrada, que después advirtió de forma literal al abogado de los socialistas: "Los pensamientos que ustedes puedan tener, las conclusiones que ustedes pueden tener, ¿por qué contactaron con el Ayuntamiento de Madrid?, no es objeto de esta causa y lo sabe usted perfectamente".

"No estoy prejuzgando nada"

Pero esta aseveración de la jueza no gustó al letrado Cachinero, quien protestó al considerar que la presidenta del tribunal había prejuzgado su posición: "Yo no estoy prejuzgando nada", respondió airada Acevedo, quien reiteró al abogado que se centrara en los hechos por lo que formulaba su acusación: "Cuando usted habla yo le escucho y cuando yo hablo usted me escucha, porque es un tema ya de educación. Si usted pregunta en relación a la contratación de estos señores, me parece bien, pero todas sus preguntas van dirigidas a la previa de la contratación", dijo.

Tras interrumpir el juicio, Acevedo explicó que como su obligación era valorar el objeto de las preguntas, "para ver si son pertinentes o no son pertinentes, y no estoy prejuzgando nada, tengo que ver si esa pregunta es pertinente o no al objeto del juicio que estamos celebrando que no es otro, que no es más que un presunto delito de estafa".

El representante de la acusación popular ejercida por los socialistas ya había si reprendido por la presidenta del tribunal, que también conforman los magistrados Jacobo Vigil y David Suárez durante el interrogatorio de la primera testigo, Isabel de Palacio Tamarit, jefa de gabinete de la delegada de Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Madrid, Engracia Hidalgo, al impedir que le hiciera preguntas sobre el supuesto agradecimiento que los comisionistas habrían recibido del alcalde madrileño: "Señor letrado eso no es relevante".

Más Madrid

Pero el enfrentamiento de la magistrada no se circunscribió al letrado del PSOE, sino que también la abogada de Más Madrid, Nuria Zapico durante su interrogatorio a la coordinadora de Presupuestos y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid, Elena Collado, lamentó que la jueza les obligara a explicar el motivo de sus intervenciones: "Señoría, nos hacen descubrir nuestras estrategias, y tampoco me parece de recibo que a cada pregunta que hagamos, que la Sala no entienda, nos hagan...", comenzó a quejarse la letrada, que fue interrumpida por Acevedo: "Letrada, es tenemos que ceñirnos al objeto de este procedimiento, se lo reitero", resaltó la magistrada, que sufrió un reproche de la representante de Más Madrid.

"Pero permítame ahora hacer mi trabajo, el delito de estafa y engaño no es de fácil concepción en el que por supuesto los hechos anteriores, coetáneos y posteriores tienen importancia", se rebeló Nuria Zapico, a quien finalmente la jueza permitió preguntar a Elena Collado, quien dentro del Ayuntamiento de Madrid le había dicho como se debían abonar las mascarillas. Sin embargo, la testigo no lo recordó, por lo que le letrada tuvo que continuar con su interrogatorio, que poco después volvió a ser interrumpido por la presidenta de la Sala: "Volvemos a recordarle que los acusados son los dos señores de detrás", dijo Acevedo en alusión al hijo de Naty Abascal (Medina), para quien la Fiscalía pide 9 años de cárcel, y a Luceño, que se enfrenta a 15 años de prisión.