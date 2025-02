Aldama incluye entre las "nuevas pruebas" de los supuestos amaños de obra pública una foto con el 'reflejo' de Koldo

El comisionista Víctor de Aldama ha entregado este lunes en el tribunal Supremo nuevas pruebas que, según él, vienen a acreditar su confesión sobre la existencia de amaños en las obras adjudicadas por el Ministerio de Transportes en la época en la que éste estuvo dirigido por José Luis Ábalos. Entre ellas, un "pantallazo" que contiene un documento relativo a determinados contratos en el que puede verse reflejado el rostro del propio Koldo.

La entrega de estos documentos, cuya elaboración Aldama atribuye al asesor ministerial, estarían relacionados con la adjudicación de obra pública que habría dado lugar al pago de comisiones por parte de los empresarios, unas dádivas que después se habrían repartido entre Ábalos, Koldo y el propio Aldama. Han sido localizados en el volcado del teléfono móvil que el comisionista ha recuperado después de que le fuera incautado por parte del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que le investiga por su presunta implicación en un fraude de IVA de hidrocarburos.

El primero de estos documentos es un listado con anotaciones manuscritas de Koldo García, según asegura el comisionista, y se refiere a "determinadas obras ofertadas por la Dirección General de Carreteras y pre-adjudicadas a determinadas empresas constructoras" que ya fueron mencionadas por don Víctor de Aldama en su declaración del 16 de diciembre de 2024, según el documento entregado al magistrado Leopoldo Puente al que ha tenido acceso este diario.

El segundo documento en el que puede verse reflejado el rostro de Koldo García, se refiere igualmente a determinados contratos ofertados por la Dirección General de Carreteras. En particular, se trata de una “nota sobre los contratos de la DGC con Asignia Infraestructuras S.A.”, que le fue remitida a don Víctor de Aldama.

La entrega de estos documentos se produce un día antes de que Koldo García tenga que comparecer en el Supremo para que se le pueda tomar cuerpo de escritura --comprensivo de firmas y texto--, y "practicar la correspondiente prueba pericial caligráfica con el propósito de establecer la eventual coincidencia entre su letra y la que figura en los documentos aportados" por el comisionista Víctor de Aldama. El juez quiere indagar igualmente en un "pantallazo" aportado por Aldama en su declaración que contenía una nota supuestamente manuscrita por Koldo.

El magistrado Puente ya contaba con un documento de 37 páginas en el que Aldama admite que ingresó dos "comisiones" de casi 100.000 euros, de las empresas Levantina Ingeniería y Construcción y Grupo Azvi. Aseguró que dichos pagos se habrían realizado gracias a su intermediación para que estas empresas obtuvieran adjudicaciones millonarias del ministerio entonces dirigido por José Luis Ábalos. En una entrevista radiofónica, Aldama señaló que él no subrayó a esas empresas en el listado: "no es mi letra, ese listado me lo entregan".

Constructora AZVI

El considerado “nexo corruptor” también ha aportado documentación relativa a la constructora Azvi, a la que el Supremo ha denegado de momento el derecho a querellarse por sus acusaciones de haber participado en el pago de comisiones. Así entre la documentación aportada figura un correo electrónico remitido por esa empresa el 14 de mayo de 2019 relacionada con un contrato que dice que se firmó entre la constructora y el Grupo Vivir, vinculado a él mismo.

El mail aportado, que fue remitido por Carlos Gómez y Recio de la dirección de edificación de Azvi, al gmail de Aldema se afirma que se ha “preparado un documento para la firma de ambas partes referente al proyecto del futuro Pilot Club Natación Sevilla. De este modo entendemos que se regula la relación entre Grupo Vivir y Azvi, teniendo acceso a las entidades financieras para poder intentar conseguir la financiación de 4,5 M€ de capital que estáis intentando levantar. Os lo mando en formato abierto para que lo modifiquéis si entendéis que debe hacerse, si bien es nuestro documento tipo ajustado a este caso concreto. En todo caso, os llamo ahora para comentarlo”.

Añade que al día siguiente mantendrán “una reunión con nuestro CEO” y señalaba que “puede quedarse firmado el documento para empezar a trabajar en ello e intentar conseguir la financiación cuanto antes”. Aldama apunta a que este extremo es fundamental de cara a la declaración de su administrador, Manuel Contreras, como testigo en la causa y, además de lo relativo a la infraestructura sevillana, añade varios correos que supuestamente le remitió la constructora en relación con la licitada por adif de un par de tramos del “proyecto de construcción de Plataforma del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad Murcia-Almería”.

En el escrito en el que esta constructora pedía autorización para querellarse contra Aldama, que adelantó esta redacción, Azvi afirmaba en un escrito remitido al Supremo que la razón esgrimida por Aldama por la que esta empresa depositó 18.000 euros en la cuenta de la mercantil Pilot Club Natación Sevilla S.L., propiedad del comisionista, es falsa. Explicaba el pago en el marco de un proyecto que el comisionista investigado por la trama Koldo proyectaba construir en dicho lugar un círculo privado empresarial, deportivo y cultural:el Club Trastámara. En ese momento se exigió a los interesados asociarse mediante la compra de una acción, valorada en 18.000 euros, y en dicha compra se incardinaría el depósito de tal cantidad por parte de Manuel Contreras. El proyecto finalmente no llegó a buen puerto y Aldama ordenó la devolución del dinero.