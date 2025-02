La exeurodiputada Sánchez Caldentey acusa a Monedero e Iglesias de machismo: "Me empotró para invitarme a su casa"

Lola Sánchez Caldentey, la exeurodiputada de Podemos, ha cargado en la red social 'X' contra Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero, a quienes ha acusado de machismo y de infidelidades. Unas recriminaciones que han llegado tras la intervención de Pablo Iglesias en el programa '59 segundos' en el que debatió contra la profesora Tasia Hernández sobre la discriminación de las mujeres trans en las competiciones deportivas. Una intervención que Irene Montero defendió y que enfadó a Sánchez Caldentey porque "señala a mujeres feministas".

"La transfobia no es libertad de expresión, es odio. Y la Ley 4/2023 mandata a todos los medios de comunicación a eliminar contenidos que inciten al odio y la discriminación contra las personas LGTBI. Gracias Pablo Iglesias por no guardar silencio ante el asqueroso odio tránsfobo", ha publicado Irene Montero en la red social 'X'.

Un mensaje al que ha respondido con dureza la exeurodiputada de Podemos. "Mira Irene Montero, es que como tu Pablete me tiene 'block' porque es un jodido cobarde que no se atreve a leerme, le dices de mi parte que es un mierdas, pero sobre todo que deje de señalar mujeres feministas, porque esto es lo que genera", ha escrito.

Montero no sale impune de estas acusaciones, ya que también se refiere a ella como una acosadora. "Debes estar muy orgullosa, ¿eh, caradura? No llegáis ni a los chicles del suelo que pisa Tasia, ni tú ni él, cobardes y acosadores de mujeres. Traidores y cobardes, no os falta nada", ha continuado Lola Sánchez, quien ha denunciado que Iglesias es un "narcisista de libro" y "ególatra".

Infidelidades

Sánchez Caldentey ha aprovechado esta disputa con Pablo Iglesias para advertir a Irene de sus infidelidades. "Yo le he visto ser infiel, con estos ojitos que tengo… Todavía no estaba contigo, pero ya sabes, las cabras siempre tiran pal’monte. Avisada quedas", ha dicho. "Dile que te lo cuente, porque muchas que fuimos testigos de aquello, luego pasamos un mal rato, como mujeres que somos, viendo tu reacción. Estabas engañada, y no lo mereces, ni tú ni nadie", ha añadido.

La exeurodiputada se ha enorgullecido de que "aquí estamos muchas mujeres que pensamos en las mujeres" y ha reconocido que "tendré todas las diferencias del mundo en lo que pensamos, pero siempre, siempre, siempre, tengo en cuenta que eres mujer, y que los hombres son unos mierdas. Todos".

"Me empotró"

Caldentey no se ha limitado solo a amenazar a Irene Montero y Pablo Iglesias. "Estoy desatada, lo reconozco. Lo de Iglesias contra Tasia me ha tocado la vena. A todo esto ¿Dónde está Juan Carlos Monedero? La última vez que lo vi fue en Gran Canaria, me presentó a su chica, pero que es sólo de allí, porque en cada ciudad tiene una. Luego nos hablará de feminismo", recrimina en 'X'. La exeurodiputada ha confesado que "me empotró contra la pared para invitarme a su casa. Me despedí y me fui. Pero es que más tarde hizo lo mismo a otra compa. Está salido", ha denunciado.

Según ha explicado en esta red social, le obligaron a "traer sobres con dinero de las dietas del Parlmento Europeo a Madrid" y como se negó, quisieron echarla del partido. "No les seguí el juego, me apartaron como apestada. Tengo principios que no cambio por nada del mundo. Ellos no", ha finalizado.