Koldo entrega 21 informes médicos sobre sus operaciones en el brazo para defender que su letra ha cambiado e invalidar pruebas

El exasesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes Koldo García ha hecho entrega este martes en el Tribunal Supremo de un total de 21 documentos, la mayor parte de ellos informes médicos sobre diversas operaciones de codo, hombro y cervicales a las que ha tenido que someterse en los últimos cuatro años y que afectarían a la movilidad de su brazo.

Acudió con estos informes a la cita que había fijado el magistrado Leopoldo Puente para tomarle cuerpo de escritura. El objetivo de la diligencia es el de establecer si su letra coincide con la que figura en los documentos aportados por Víctor de Aldama con anotaciones sobre obras "preadjudicadas" a empresarios a cambio de comisiones que el comisionista atribuye al exasesor ministerial.

La aportación de los documentos médicos, y también otros de carácter pericial que Koldo ha entregado ante el alto tribunal antes de someterse a la prueba caligráfica tiene como objetivo, según han señalado a este diario fuentes de su entorno, demostrar que las lesiones que ha venido sufriendo le han obligado a cambiar varias veces de letra, por lo que cualquier prueba caligráfica carece de sentido para poder atribuirle las notas manuscritas en los documentos aportados por Aldama.

En el auto en el que acordó esta medida, Puente especificó que a Koldo se le tomaría una muestra de su escritura y de su firma. Fuentes jurídicas han señalado que para ello ha tenido que rellenar varios documentos en presencia de la letrada de la administración de justicia, su nuevo abogado, Ismael Oliver, y el perito caligráfico. El exasesor de Ábalos llegó al alto tribunal tratando de ocultar su identidad, con gorro, gafas de sol y un grueso abrigo.

Nuevos documentos

La diligencia se ha desarrollado un día después de que Aldama entregara nuevos documentos, concretamente un listado de obras con sus anotaciones supuestamente atribuidas a Koldo García junto con un "pantallazo" que contiene un documento relativo a uno de los contratos adjudicados a una constructora en el que puede verse reflejado el rostro del propio Koldo.

Las fuentes consultadas del entorno de Koldo García aseguran que este, durante su paso por el Ministerio, recibía muchas peticiones de información sobre las diferentes obras que habían sido adjudicadas. Y que como eran datos públicos y se le preguntaba después de la concesión, él los podía facilitar. Además, prosiguen las citadas fuentes, el documento en el que aparece reflejado Koldo no es del Ministerio, sino un simple folio. Y en un segundo documento aportado, en el que se alude a diferentes obras, resaltan, se constata que estas no fueron finalmente adjudicadas a las empresas especificadas en los manuscritos.

Caso Hidrocarburos

Estos documentos han sido localizados en el volcado del teléfono móvil que el comisionista ha recuperado después de que le fuera incautado por parte del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que le investiga por su presunta implicación en un fraude en el IVA de hidrocarburos.

El instructor del caso Koldo en el Tribunal Supremo ya contaba con otros documentos entregados por Aldama con anterioridad, concretamente 37 páginas con las que pretende demostrar la justificación del cobro de dos "comisiones" de casi 100.000 euros de las empresas Levantina Ingeniería y Construcción y Grupo Azvi. Según su versión, dichos pagos se habrían realizado gracias a su intermediación para que estas empresas obtuvieran adjudicaciones millonarias del Ministerio entonces dirigido por Ábalos. En una entrevista radiofónica de la que se hizo eco este diario, Aldama explicó que él no era el autor de los subrayados de empresas en el listado: "No es mi letra, ese listado me lo entregan", afirmó.