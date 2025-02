Feijóo acusa al Gobierno de "saquear" con la tributación del SMI y Sánchez responde: "España no merece esta oposición"

Poca novedad en el segundo choque del año entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Al igual que la semana pasada, el líder del PP ha acusado al presidente del Gobierno de "saquear" a los trabajadores españoles por la tributación del salario mínimo interprofesional (SMI) en el IRPF. En frente, el jefe del Ejecutivo ha vuelto a poner en valor la situación económica de España y ha afirmado que Feijóo es un "colosal engaño". "España no merece la oposición que usted hace", le ha espetado.

"Los españoles no paran de trabajar, ustedes les fríen a impuestos y el esfuerzo de la gente, ¿en qué acaba? En cesiones para sus socios, en mordidas y pisos para su entorno y en el Gobierno más caro de la democracia", le ha reprochado Feijóo a Sánchez tras criticar que el Ejecutivo solo tenga dinero para lo que desea, pero no para hacer frente a las necesidades de los españoles. En esta línea, le ha recriminado que "saquee" a todos los trabajadores y le ha pedido que explique si la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sabía que la subida del SMI iba a cotizar.

Además, el líder del PP ha asegurado que en España es "más fácil tener una casa si se 'okupa' ilegalmente que si se trabaja honradamente" y que "hay personas que viven mejor a base de subvenciones que trabajando". Así, ha asegurado que el Sánchez es responsable de tener un Gobierno "tan inútil, tan caro y tan dividido".

"Hablando de las retenciones en el IRPF, los sobresueldos de [Luis] Bárcenas a la dirección del PP, eso seguro que no se retenía en el IRPF", le ha respondido Sánchez que, como la semana pasada, ha evitado entrar en la polémica sobre la tributación del SMI, reivindicando únicamente que el Gobierno haya elevado el salario mínimo en un 61%, elevándolo hasta los 1.184 euros. Ha sido después, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la que ha explicado que el SMI tributa en el IRPF, no para "recaudar más", sino para no recaudar "menos".

Ante estas palabras, Sánchez ha denunciado que Feijóo no haya ejercido esa "política para adultos" que dijo que iba a traer al escenario nacional y que, en lugar de ello, haya traído "bulos y crispación". "Es usted para la política española lo que la criptomoneda de [Javier] Milei para los votantes argentinos, un colosal engaño", ha asegurado. "El señor [Miguel] Tellado, el señor [Esteban] González Pons y Miguel Ángel Rodríguez son los estadistas con los cuales usted comparte la estrategia política. Gente que amenaza en las redes sociales a los medios de comunicación para cerrarlos y utiliza datos privados para defender lo indefendible", ha continuado Sánchez.