La jueza, contundente sobre la investigación al hermano de Sánchez: "No son recortes de prensa, hay indicios de criminalidad"

La jueza de instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, afirma en un auto que tiene fecha de este miércoles que si bien es cierto que la investigación abierta a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, se inició como consecuencia de una denuncia de Manos Limpias, su continuación ha sido motivada por los indicios de criminalidad derivados de las diligencias que ha venido practicando desde entonces. "No puede afirmarse, por tanto, que la base de la presente investigación lo constituyen 'recortes de prensa' pues la misma no habría tenido continuidad si de las primeras diligencias de investigación acordadas no hubiera podido deducirse la existencia de indicios de la comisión de delitos contra la Administración Pública".

Así de contundente se muestra en una resolución a la que ha tenido acceso este diario que da respuesta al recurso presentado por varios de los trabajadores de la Diputación de Badajoz que están siendo investigados, que califican sus últimas diligencias de prospectivas.

"No existe investigación prospectiva, sino que es labor fundamental del Juez de Instrucción investigar todas las circunstancias relacionadas con los hechos objeto de investigación y con la autoría de los mismos", les responde. Para la magistrada, "se trata de intentar delimitar la verdad material, siendo pertinentes y útiles todas las diligencias de investigación que sirvan a tal fin, y que a medida que avanza la investigación se vayan revelando como necesarias".

Así, incide en que está investigando presuntos delitos contra la Administración Pública cometidos en el procedimiento de creación y adjudicación del puesto de trabajo denominado Coordinador de las Actividades de los Conservatorios y en su posterior modificación a Jefe de la Oficina de Artes Escénicas para el músico David Sánchez.

Concreta además que trata de aclarar si dicho procedimiento ha servido para dar cobertura de legalidad a la satisfacción de sus propias preferencias personales, preferencias personales relativas a la determinación del objeto de su trabajo, que progresivamente acabó delimitado únicamente al Proyecto “Ópera Joven” , y referentes, parece ser también, "incluso a las personas que han terminado auxiliándole en el desarrollo del mismo". Esta última indicación parece apuntar al exasesor de Moncloa Luis Carrero, que posteriormente fue fijado por la Diputación y sobre quien Biedma ha encargado un informe a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

¿Qué hacía David Sánchez?

Por todo ello, defiende determinadas diligencias cuya utilidad había sido cuestionada por tres de los investigados de la Diputación y por la defensa del propio Sánchez, al entender que nada tienen que ver con la creación del puesto de trabajo del que Sánchez cesó hace dos semanas.

Así ocurre con determinada documentación con la que Biedma trata de contrastar lo dicho por algunos investigados de que David Sánchez continuaba dedicándose a la coordinación de las actividades de los Conservatorios, "pese a la negación rotunda de los directores de los conservatorios y habiéndose manifestado por testigos que actualmente dicha coordinación de actividades la llevan a cabo dos profesores a quienes se les ha disminuido su carga lectiva a los que se ha identificado claramente".

Igualmente argumenta la juez con respecto a las declaraciones del representante del CSIF Francisco Serrano y del ex secretario de Podemos en Extremadura Álvaro Jaén, que se consideró necesaria porque el primero, representante en la Mesa de Negociación Colectiva, "consideró innecesaria la creación del puesto de coordinador de actividades de los conservatorios y su forma de provisión mediante contrato de Alta Dirección" y el segundo el porque fue quien "denunció públicamente en primer lugar las supuestas irregularidades cometidas en el procedimiento administrativo objeto de las presentes actuaciones".

En cuanto a la documentación solicitada al Teatro Real, la jueza explica que consideró necesario "conocer el vínculo del señor Sánchez con dicha Institución", ya que algunos testigos habían señalado que la eliminación de la incompatibilidad no era posible legalmente y en la ficha de cambio de nomenclatura del puesto se hace referencia expresa a la supresión de dicha incompatibilidad.