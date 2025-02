Belarra se escuda en que las "víctimas decidieron no continuar" para justificar la inacción de Podemos tras las denuncias por acoso sexual contra Monedero

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, se escuda en las víctimas para justificar la inacción del partido, que no abrió ninguna investigación interna ni expulsó de sus filas a Juan Carlos Monedero tras las distintas denuncias por acoso sexual que recibió en 2023. La exministra defiende que el partido "respetó" la voluntad de las implicadas, que según su versión "decidieron no continuar" con la denuncia.

El partido tuvo conocimiento de dos denuncias internas por "tocamientos" por parte de Monedero, uno por vía escrita que llegó directamente al equipo de Irene Montero en el Ministerio de Igualdad, y otro a través de testimonios que llegaron directamente a varios miembros de la dirección de Podemos. La ejecutiva, con potestad para abrir una investigación, evitó hacerlo, y en Podemos se vienen justificando en que la víctima nunca llegó a rellenar un formulario que se le envió un email.

Belarra ha insistido en este argumento este viernes en el Congreso, en sus primeras declaraciones sobre el asunto. "Hay que respetar a las mujeres y sus procesos y seguir sus pasos y lo que ellas marcan, que es lo que hizo Podemos"; ha justiticado. "Activamos el protocolo inmediatamente desde el momento en el que conocemos los testimonios, y nos pusimos a disposición de las víctimas para continuar con el proceso. En ese momento, las víctimas, por el motivo que sea, deciden no continuar", ha justificado la diputada.

Preguntada por su efusiva despedida a Monedero cuando en 2023 anunció su salida del think thank de Podemos, después de las denuncias, Belarra ha aprovechado para atacar a Yolanda Díaz con el caso de Iñigo Errejón: "Despedir a alguien con honores es hacerle portavoz parlamentario y meterle en las listas. Nosotras apartamos a Juan Carlos Monedero en el momento en el que tuvimos conocimiento".

Ensalza a Podemos y abronca a los medios

La también exministra de Derechos Sociales, cargo que ocupaba cuando se conocieron las denuncias, ha cargado contra los medios asegurando que "Hay muchísimo interés en contar que Podemos siempre todo mal, pero Podemos actuó con diligencia", defendió, argumentando en que le dejó de invitar a participar en actos públicos del partido. Sí continuó teniendo el carné de Podemos y nunca se le comunicaron estas denuncias ni se plantearon medidas internas contra él.

Además, ha abroncado a los periodistas por "no respetar la voluntad" de las víctimas, que según su versión no quisieron continuar con el caso. "Tienen que hacer ustedes una reflexión porque creo que aquí las víctimas se están quedando en un segundo plano, no se está teniendo en cuenta a las víctimas, nosotras les hemos dado la máxima prioridad".

Preguntada sobre la información que detalla otra denuncia en 2016 por un caso de violencia sexual tras un mitin de Podem en Cataluña, la secretaria general ha negado que conocieran esta información: "En Podemos no tenemos constancia de ninguna denuncia de violencia sexual contra Juan Carlos Monedero hasta septiembre del año 2023".

La dirigente ha insistido en que, frente a "una sociedad en la que a los hombres con poder se les protege y se les garantiza impunidad, en Podemos eso no es así", ha dicho Belarra, aprovechando para ensalzar a su formación, que evitó hacer movimiento alguno que pudiera airear el caso.

Después de la polémica, Belarra ha abierto ahora la puerta a continuar una investigación que nunca llegó a abrirse: "Ahora mismo el procedimiento está abierto y está activo, todos los protocolos están en este momento a disposición", ha defnedido. "Si el procedimiento continúa por voluntad de las víctimas, insisto, son ellas quienes tienen que decidir o no dar ese paso, se actuará y la comisión de garantías actuará, pero tienen que ser las víctimas las que quieran hacerlo. Nosotras no podemos actuar en nombre de las víctimas".