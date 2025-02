Las comunidades del PP renuncian por ahora a la quita de deuda y redoblan el choque contra Montero: "Solo lo hacen por Cataluña"

El debate sobre la condonación de deuda a las comunidades autónomas había estado unas semanas fuera de foco, pero ha vuelto a la primera línea en vísperas de la reunión del miércoles con el Ministerio de Hacienda y después de que ERC avanzara un acuerdo para perdonar 17.100 millones de euros a Cataluña. La exigencia que los independentistas pusieron encima de la mesa para hacer presidente de la Generalitat a Salvador Illa. Y como ocurrió entonces, las autonomías gobernadas por el PP seguirán con las espadas en alto e irán al choque total con el Gobierno central esta semana.

Así lo confirman algunos de los territorios que encabezan los conservadores, insistiendo en que el gran asunto pendiente es una reforma del sistema de financiación que termine con una desigualdad que algunas comunidades ya ven cronificada. A pesar de que Andalucía, Comunidad Valenciana y la Región de Murcia acumulan cifras muy altas de deuda, las tres insisten en que su problema tiene que ver con la financiación y no se resolverá aunque les perdonen parte de esa deuda con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Como resume un presidente autonómico del PP: “Esto es pan para hoy y hambre para mañana”.

“No estamos en este cortoplacismo ni en seguir asumiendo chantajes. Este melón solo lo han abierto por Cataluña”, coinciden fuentes de distintas autonomías.

La propuesta que María Jesús Montero llevará el miércoles a su encuentro con los consejeros de Hacienda pasa por perdonar un total de 83.252 millones de euros al conjunto de las autonomías. La cantidad que se perdonaría a cada uno de los territorios se ha establecido en función de la metodología diseñada por el Ministerio, teniendo en cuenta la población ajustada, el nivel de endeudamiento durante la crisis o el esfuerzo fiscal. Unos criterios muy criticados por la mayoría de comunidades.

Esa propuesta, en todo caso, se someterá a votación el miércoles. Feijóo ya ha avanzado que sus CCAA votarán en contra. Y a pesar de que la ministra Montero aseguró que le resultaría “marciano” que las autonomías votaran en contra de algo beneficioso para los intereses de sus ciudadanos, los gobiernos autonómicos del PP siguen pensando que deben plantar cara a lo que ven “un nuevo chantaje” y “un traje a medida” hecho para la comunidad catalana.

En todo caso, el Gobierno seguirá adelante con esta propuesta aunque no tenga el beneplácito de la mayoría de comunidades, y lo aprobará en un proyecto de ley orgánica, que después debe aprobarse en el Congreso. Es decir: podrá salir adelante incluso con el voto en contra del PP. Por ahora las autonomías insisten en que renuncian a esa quita de deuda, aunque algunos territorios también reconocen que esto será un proceso largo, que después contará con reuniones bilaterales entre Hacienda y cada autonomía. La ministra Montero dejó la puerta abierta a que haya territorios que puedan decidir no acogerse a la quita de deuda. Otros gobiernos autonómicos del PP aseguran que si se hace a través de una ley orgánica no ven clara la opción de rechazarlo.

A la espera de que todos los matices queden aclarados, la batalla política está servida y todo apunta a un nuevo enfrentamiento entre el Gobierno central y las comunidades. La Junta de Andalucía (la comunidad que se vería más beneficiada por esta condonación de deuda) calificó ayer la propuesta de “oferta trampa”. El presidente murciano, Fernando López Miras, tachó de “ofensa” la oferta del Ministerio, que también consideró “arbitraria”. En la Comunidad de Madrid hablaron de un “trágala inaceptable”.

Junts, “desactivado” tras dar marcha atrás

Mientras se confirma el acuerdo entre Hacienda y los independentistas, del que colgó el resto de la oferta del Gobierno, Junts también decidió dar marcha atrás y retirar del debate parlamentario de esta semana la proposición no de ley en la que instaba a Pedro Sánchez a someterse a una cuestión de confianza.

El tira y afloja permanente entre el Ejecutivo y el partido de Carles Puigdemont se resuelve así, al menos de momento, después de que el mediador Francisco Galindo expusiera la necesidad de que se retirara la iniciativa para mantener viva la negociación entre ambos. A pesar de que Junts ve “muy deteriorada” la relación con el PSOE, consideró que es momento de hacer “un último esfuerzo” para “evitar la ruptura” y conseguir un avance claro en las carpetas pendientes entre ambos.

Pero, para el PP, los independentistas “pierden toda la credibilidad” al renunciar a su propio órdago. Los populares no habían sido muy partidarios de dar aire a la propuesta de Junts pero, en el fondo, sabían que si esta proposición no de ley salía adelante, Sánchez quedaba en una situación comprometida.

El hecho de que no vaya a haber debate ni siquiera hace a Génova ver a Junts “desactivado” para futuras negociaciones, reconociendo que será complicado para los independentistas hacer creíble un nuevo golpe en la mesa.

Aunque en el PP no habían aclarado el sentido de su voto, ya en la última comparecencia de Miguel Tellado en la que le preguntaron por el asunto, el portavoz parlamentario abonó la idea de que la respaldarían: “Bienvenidos. Siempre hemos dicho que Sánchez no es de fiar y que es un mal presidente para nuestro país. Desde luego no es lo que necesita España”, zanjó.