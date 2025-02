Junqueras critica que el FLA es "una deuda injusta" del PP y defiende que la quita no solo beneficia a Cataluña

El día después de ser el responsable de anunciar la condonación parcial de la deuda que tiene Cataluña por el FLA, Oriol Junqueras se ha lanzado a hacer pedagogía de esta medida. El líder de ERC ha criticado que esta es -o era- una "deuda injusta" que promovió el Gobierno de Mariano Rajoy y que, por lo tanto, ha defendido que es justicia tratar de eliminar. Además, tras las críticas formuladas por el PP a esta quita de la deuda, ha dicho que es una medida de la que también se beneficiarán comunidades gobernadas por los populares.

El FLA, el Fondo de Liquidez Autonómica, fue creado por el Gobierno de Rajoy en 2012 para inyectar recursos a las Comunidades Autónomas que, ante la situación de crisis económica, tenían grandes dificultades para financiarse en los mercados de deuda. Para Junqueras, esa decisión del ejecutivo popular no fue, ni de lejos, un favor. En una entrevista en RNE, ha defendido que el FLA se creó para que el Estado "se apoderara de los márgenes de déficit" que había entonces y, en consecuencia, condenara a las comunidades a sobreendueudarse de forma "injusta". "Es una deuda que nunca dería haber existido", ha dicho.

Además, su argumento es que la deuda del FLA se cebó especialmente en las comunidades del arco mediterráneo, que el considera injustamente tratadas por el actual sistema de financiación. "El sistema de financiación actual es una catástrofe, lo ha sido siempre, y lleva caducado más de una década", ha expuesto. Así, ha asegurado que de la quita se beneficiará no solo Cataluña, sino también comunidades gobernadas por el PP como Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana. Es por esto que no entiende las "declaraciones altisonantes" que el PP ha hecho contra la quita. "Para un ciudadano de estas comunidades es mucho más útil lo que hemos acordado nosotros que no lo que dicen su dirigentes", ha defendido.