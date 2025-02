El presidente de la Diputación de Valencia cree que Mazón no estaba en el Cecopi cuando se lanzó la alerta masiva

Las horas críticas de la gestión de la DANA en el centro de emergencias de la Comunidad Valenciana siguen rodeadas de confusión. El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, ha asegurado esta mañana en la primera sesión de la comisión de estudio de la dana que se celebra en la corporación provincial que el president Carles Mazón llegó más tarde de las 20:11 horas, momento en que se lanzó la alerta masiva a los móviles de todos los ciudadanos.

Ha sido Dolors Gimeno, la portavoz de Compromís, quien ha desvelado el dato a los medios tras esta primera sesión, que se celebra a puerta cerrada. La diputada valencianista, que ha valorado la gestión a la corporación, ha lamentado en cambio el retraso del jefe del Ejecutivo autonómico en llegar al gabinete de crisis. “Mazón ni estaba ni se le esperaba”, ha venido a decir. Posteriormente, el presidente Vicent Mompó ha declinado valorar este asunto, dada la instrucción judicial que lo está investigando, pero no ha desmentido a la portavoz de Compromís. “Es lo que se ha hablado en la comisión”, ha dicho.

Alerta "tardía"

La cronología de aquella tarde vuelve a cobrar interés tras el inicio de las investigaciones de la jueza de Catarroja, que está centrando sus pesquisas en la falta de avisos a la población y en una alerta masiva “tardía y errada en su contenido”. También ha preguntado a Emergencias quién estaba en el Cecopi esa tarde, aunque no perteneciera formalmente al órgano, como es el caso de Carlos Mazón. En las próximas horas se conocerá esa respuesta.

Este mismo lunes, el presidente valenciano arrojó durante una conferencia en Madrid nueva luz sobre su cronología de esa tarde. El problema en esta crisis es que cada respuesta abre nuevos interrogantes. Si durante meses se daba por buena la idea de que Mazón llegó al 112 pasadas las 19 horas, él mismo ofreció un registro de llamadas (desde las 17.37 horas hasta las 19.44) del que se desprende cuatro meses después que, como mínimo, no llegó al centro de coordinación hasta minutos antes de las 20 horas. Eso concuerda con el relato de otros participantes en el Cecopi de ese día, que ubican la llegada de Mazón minutos antes de las 8 de la tarde. El aviso masivo para evitar desplazamientos por carretera llegó a los teléfonos a las 20.11.

Ahora, este nuevo testimonio de Mompó situaría a Mazón fuera del centro (aunque comunicado telefónicamente con la consellera Salomé Pradas) cuando se dio la orden de enviar la alerta. Mompó ha vuelto a negar, por otro lado, que se estuviera esperando al president para enviar el mensaje. Tanto esta idea como la hora de la llegada pueden ser relevantes en la cadena de responsabilidades políticas sobre el envío de la alerta.

Mazón evita aclararlo

El president de la Generalitat tampoco ayuda a resolver el enredo. Esta mañana, preguntado por su agenda de aquel día, no ha aclarado si no se incorporó al Cecopi hasta después de esa comunicación, escudándose en el "respeto a los requerimientos de la jueza". "Este Consell no comenta las respuestas antes de que esté informado el juzgado. Una vez respondido el requerimiento, haremos las declaraciones pertinentes", ha señalado.

El PSPV pide explicaciones

El portavoz del PSPV en la Diputación, Carlos Fernández Bielsa, ha pedido explicaciones al PP sobre por qué se afirmó que Mazón estaba a las 20:11 en el Cecopi cuando se envió la alerta, y ahora Mompó asegura que no fue así. Bielsa ha calificado de vergonzoso que se haya engañado de esa manera a los valencianos y las valencianas durante todos estos meses, cuando "hay un clamor popular que exige saber la verdad por una cuestión de dignidad".