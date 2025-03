Feijóo propone que los autónomos hagan una declaración al año y no por trimestre como hasta ahora

Alberto Núñez Feijóo anunció un plan integral para autónomos en el que el PP lleva tiempo trabajando, aprovechando la asamblea general extraordinaria de ATA, la asociación que representa a los trabajadores por cuenta propia, y que volvió a elegir a Lorenzo Amor como presidente. La propuesta del conservador pasa por que los autónomos que facturen menos de 12.000 euros estén exentos de hacer la declaración de la renta. Y los demás, aunque facturen más cantidad, podrán hacer la declaración de IVA y el pago del IRPF una vez al año y no como ocurre ahora, una vez por trimestre.

El líder popular avanzó que vendrán más medidas como la equiparación de derechos con los asalariados. Según explicó en la asamblea de ATA, Feijóo hará “una ruta de autónomos” en la que irá explicando todas las medidas.

Feijóo reunió a su comité de dirección este lunes pero no hubo comparecencia en Génova tras el encuentro a pesar de la crisis abierta en la Comunidad Valenciana por la continuidad de Carlos Mazón tras la dana y que en los últimos días está en cuestión. El dirigente conservador se fue directamente al acto de los autónomos.

Acompañado de Cuca Gamarra (secretaria general) y Juan Bravo (responsable de Economía), el líder del PP insistió en prometer que si llega al Gobierno pondrá en marcha este paquete para “reducir intensamente la burocracia y garantizar un alivio con medidas fiscales” para los autónomos, que son más de 3,3 millones en España y representan el 80% del tejido productivo del país.

Sin mencionarlo, lanzó críticas duras contra Pedro Sánchez y las medidas de su Gobierno: “No concibo un país que celebre que dos millones de hogares vivan del Ingreso Mínimo Vital o que saquemos pecho de ser el país con más paro de la UE”. “Os pido que apostéis por una España inconformista, que quiere prosperar y no aspirar a subsidios o ayudas del Estado. Que la gente entienda que merece la pena trabajar en España y que no esforzarse no es lo mismo que esforzarse”.

