Rajoy niega la Operación Cataluña y contraataca con el ‘procés’ que acabó con el 155 y la condena del Supremo

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy comenzó su intervención en la comisión parlamentaria que investiga los distintos episodios de la Operación Cataluña negando la mayor: tener conocimiento de "la existencia de una denominada Operación Cataluña". "Sí la tengo de las actuaciones de dirigentes de Catalunya que dieron lugar" a la aplicación del artículo 155 de la Constitución y "de su condena por los tribunales, sobre esto puedo informar, porque lo viví", aseguró. Más tarde se permitió llamar "Operación Cataluña, la de verdad", al 1-O y la aplicación de la leyes para frenar el proceso independentista.

A continuación recordó la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que la semana pasada avaló las resoluciones del Tribunal Constitucional que impidieron al Parlament a reabrir los debates sobre la independencia de Catalunya y contra la monarquía, al rechazar las demandas presentadas por el que era vicepresidente de la Cámara catalana durante la presidencia de Roger Torrent.

La comisión empezó fuerte porque la primera portavoz en intervenir fue la líder de Podemos, Ione Belarra, que le acusó de haber investigado a diputados de la formación morada y de ser el "M.Rajoy" que aparecía en los papeles de Bárcenas como perceptor de sobresueldos, lo que nunca se ha declarado en ninguna sentencia de las dictadas en el caso Gürtel.

"No acepto su afirmación de que tanto daño hemos hecho a la democracia española. El daño a la democracia se lo han hecho ustedes y se lo siguen haciendo", le dijo Rajoy, que previamente se había definido como "una persona de derechas, de provincias, pero sobre todo un demócrata y nunca espiaría a miembros de las Cortes Generales". Añadió: "No tendría ni tengo en hacer una inspección sobre ustedes, porque no son tan importantes para mi vida".

"Jamás he conocido el informe PISA (referido al fundador de Podemos, Pablo Iglesias), que como dice que no estaba firmado. No tenía ni el más interés en las actividades de Podemos", aseguró el expresidente del Gobierno, tras tratar de tirar de ironía para considerarse un "argumento de autoridad" cuando la diputada de Podemos le recordaba una de sus célebres frases de "un plato es un plato".

El tono bronco de la intervención de Belarra, a la que Rajoy reprochó que le citen si consideran que miente, cambió con el portavoz de Bildu, Jon Iñarritu, que recurrió al libro de Mariano Rajoy. Pero la distinta estrategia tampoco funcionó, porque el expresidente del Gobierno solo se remitió a la que llamó "Operación Cataluña de verdad", de la que se tuvo que encargar para frenar el proceso independentista. "Me pongo en su lugar, pero me han traído aquí para preguntarme por asuntos que desconozco", aseguró cuando le preguntaba si su ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, le informaba de informes apócrifos que se hicieron sobre supuestas cuentas de líderes catalanes, como Xavier Trias o Artur Mas.

A continuacuión aseguró que "investigaciones en Catalunya por corrupción las ha habido siempre con el PP y antes", y comenzó la enumeración con el exjuez Luis Pascual Estevill. "¿A ver si me inventé yo lo del 3% del señor Maragall?", ironizó, en referencia a la afirmación que el entoncers líder socialista catalán hizo en el Parlament sobre el cobro de comisiones ilegales. Y pasó a preguntar al diputado cómo era posible que si el PP había puesto en marcha una "policía patriótica" se había investigado el caso Gürtel, Lezo o Púnica y a líderes del partido.