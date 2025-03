Torres acusa al PP de uso político de la comisión del ‘caso Koldo’ y exige disculpas

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha acusado este jueves al PP de hacer un “uso partidista” de la comisión de investigación sobre el ‘caso Koldo’, abierta en el Senado, y de tener ese mismo objetivo en el hecho de haberle convocado a él por tercera vez a la misma de manera injustificada. También considera el ministro que los populares siguen sin desmarcarse de las “difamaciones y mentiras” de que ha sido objeto por parte del empresario presunto comisionista de la trama, Víctor de Aldama, pese a haber “desmotado con pruebas” dichas acusaciones, por lo que les exigió que pidieran “disculpas y perdón”. Torres se remitió en la mayoría de las preguntas que le han hecho los portavoces parlamentarios a las respuestas que sobre los distintos extremos del ‘caso Koldo’ ya realizó en sus dos anteriores comparecencias.

“Vengo aquí porque hay una mayoría del PP que usa esta comisión para hacer política. No hay ningún informe de los servicios jurídicos del Senado que diga que yo haya mentido”, ha señalado Torres en una de sus primeras respuestas durante la sesión de esta mañana. Apuntaba así a la justificación que había dado el PP volver a reclamar su testificación, donde señalaba que “se ha descubierto que mintió en sus anteriores comparecencias” en lo referido a su relación con los cabecillas de la trama. El PP considera que el mensaje por WhatsApp de Aldama, recibido por Torres el 16 de julio de 2020, desmonta la versión de este de no tener relación alguna con el empresario, y el portavoz popular en la comisión, Fernando Martínez-Mallo, en un tenso rifirrafe con el compareciente, mantuvo que este no había logrado desmontar la sospecha de otros posibles contactos o reuniones entre ambos. Torres negó de nuevo conocer a Aldama, que no lo tenía agendado en su teléfono y que no contestó a dicho mensaje, y también que nunca había encriptado su móvil. “Es falso que los informes de la UCO digan que yo respondí a ese mensaje. El que habla de que me vio un momento fue este señor, pero no he tenido ningún trato con este señor”, afirmó el ministro.

Vuelos a Madrid

Torres aprovechó su comparecencia para mostrar ante la comisión los certificados de vuelo, ya presentados públicamente hace unos días, que demuestran que no estuvo en Madrid el día en que Aldama aseguró ante el juez tener reservado un “piso con señoritas” desde las 16.00 horas del viernes 9 hasta las 11.00 horas del sábado 10 de 2018 para el político canario, por entonces vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria. El ministro ha aportado los registros de las compañías aéreas Binter e Iberia que demuestran que el viernes 9 de noviembre de 2018 estuvo en Tenerife y Gran Canaria y que no voló a Madrid hasta el día siguiente, sábado, para asistir a un mitin del PSOE en Fuenlabrada, volando de nuevo a Gran Canaria inmediatamente después del acto político. Torres ha desvelado en su intervención que esos viajes se los pagó el PSOE por tratarse de desplazamientos para actos del partido.

Pese a la insistencia de Torres exigiendo disculpas al PP por seguir amparando las “calumnias y falsedades” de Aldama sobre esta cuestión, el portavoz popular no solo se negó a esas disculpas (“yo no tengo que pedirle perdón por nada. Usted está aquí por méritos propios”, afirmó), si no que incluso puso en duda la versión del ministro. Según Maíllo, el hecho de que Torres aplazara al sábado 10 de noviembre el vuelo a Madrid inicialmente previsto para el día anterior, según desveló el ministro, da pábulo a versión de Aldama apuntando a lo que consideró “contradicciones en la gestión de los vuelos” y recalcando que “si vuelve a regatear la verdad vendrá (a la comisión) por cuarta vez”.

“¿A dónde quiere usted llegar? Se mantiene usted en el fango permanentemente en lugar de pedir perdón”, le respondió el ministro al portavoz popular. Torres había señalado antes que Aldama, en su acusación, “miró los días en que Torres podía haber estado en Madrid y le salió el tiro mal”, pese a lo cual, añadió, “todavía hay partidos políticos que siguen manteniendo la difamación a pesar del daño que puede hacer también en lo personal”. Recordó que tiene “presentadas las querellas” contra el empresario imputado por el ‘caso Koldo’ , y denunció que “hay una campaña calara para intentar embarrar y dañar a las personas y a su entorno más intimo”.

Mensaje sin respuesta

El compareciente se amparó, una y otra vez, en lo dicho ya en sus pasos previos por la comisión de investigación en el Senado, una en noviembre de 2024 y otra en enero pasado, y acusó tanto al portavoz del PP como al de Vox, Ángel Gordillo, de manipular y distorsionar lo que él había declarado en ellas. Para tratar de demostrarlo, leyó algunas de sus mencionadas intervenciones anteriores en las que aseguraba no tener relación alguna con Aldama. “Hay que ser rigurosos, tergiversar es faltar a la verdad. Con el señor Victor de Aldama no tengo relación, él dijo en sede judicial que tiene relación personal conmigo. Era un mensaje de un teléfono que no tengo agendado y que no respondí. Si se entiende que esto es tener trato personal, es entender el mundo al revés”, afirmó Torres. “Su mensaje ratifica mi afirmación”, sostuvo el ministro.

Maíllo preguntó al ministro si no había tenido “curiosidad de buscar el mensaje antes”, tras haber escuchado a Torres aclarar que el mensaje de Aldama lo encontró uno de sus asesores recientemente al inspeccionar su móvil. "He insistido en que no le consta haber leído ese mensaje el 16 de julio de 2020, aunque en la aplicación de WhatsApp se marcara como leído", una respuesta que Maíllo ha considerado una nueva prueba de que el ministro “regatea la verdad”, como, según él, en las comparecencias anteriores, al no negarlo con claridad y responder que “o no le consta, o no que no lo recuerda”

El senador de CC, Pedro San Ginés ha centrado sus preguntas en la gestión de la compra de mascarillas durante la pandemia en las Islas y ha acusado al socialista canario de ser el responsable político de “abrir las puertas de par en par” a una trama de corrupción en Canarias, a lo que él ha contestado que no podían conocer entonces si había una trama detrás, pues eran unos proveedores de material sanitario para salvar vidas en la pandemia. San Ginés reconoció no ver sentido a esta tercera comparecencia del ahora ministro, pero dijo que “la trama existió y fue en Canarias donde más facturó”. “Ahora se tratan de unir las conexiones. Lo único que se hizo fue trabajar para tratar e responder a una situación en la que pudimos salvar muchísimas vidas. La gestión debió ser buena porque ganamos las elecciones (en 2023) con más diferencia con de los demás candidatos”, se explayó el dirigente socialista canario.

El portavoz del PSOE, Javier Ramírez, aseguró que “todas las actuaciones del Gobierno de Canarias fueron ajustadas a derecho”, respaldó al ministro en sus peticiones de disculpas al PP y les pidió que tuvieran “la mínima decencia política” de dar ese paso. Denunció la “abyecta” e “inquisitorial” maniobra del PP de propiciar una tercera comparecencia de Torres por el ‘caso Koldo’ y preguntó a los populares sobre las razones de su negativa de crear comisiones de investigación en la Asamblea de Madrid por casos graves como las muertes en las residencias de la tercera edad durante la pandemia, o los casos que afectan a Alberto González Amador, el novio de la presidente de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso. “¿A qué temen para abrir una comisión como las que hay abiertas en el Congreso, en el Senado, en Canarias o incluso en Andalucía?, ¿a qué temen ustedes, es que temen por Ayuso?”, preguntó el portavoz socialista.

Suscríbete para seguir leyendo