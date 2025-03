Feijóo espera que Sánchez reclame su apoyo en el gasto de defensa ante su soledad parlamentaria

El rearme europeo está ya encima de la mesa. La situación que atraviesa el continente ante la nueva postura de la Administración de Donald Trump y su cercanía a Rusia mientras deja claro que Estados Unidos ya no será el garante de la seguridad de Europa ha forzado un debate para el que ya no hay mucho más tiempo. Los líderes europeos coinciden en que deben incrementar el gasto en defensa de manera inmediata. Y en eso también están de acuerdo Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, aunque por ahora no sirva de nada.

El líder del PP aprovechó su reunión con la familia conservadora este jueves en Bruselas, justo antes del Consejo de los primeros ministros, para criticar duramente al presidente del Gobierno por no haber informado de sus compromisos y próximos movimientos a las Cortes Generales. Feijóo está muy molesto con Sánchez porque el jefe del Ejecutivo no le ha llamado una sola vez para hablar de Ucrania y de la situación internacional, a pesar de la gravedad del momento. Sánchez confirmó que el próximo jueves se reunirá con todos los partidos excepto Vox. Y Feijóo, que llevaba tiempo reclamando ese encuentro y que reveló que no habla con el presidente del Gobierno desde finales de 2023, piensa que llega demasiado tarde.

Primero, porque a su juicio -lo explicó este jueves- Sánchez debió informar antes del Consejo Europeo de la postura española, y no después; afeándole que muchos dirigentes europeos ya se han dirigido a su población. Y, además, en el PP insisten en que el mensaje más importante es que cualquier decisión en materia de Defensa debe ser debatida y aprobada en el Congreso.

Feijóo es consciente de las dificultades que Sánchez va a encontrar entre sus socios -e incluso dentro del propio Consejo de Ministros- para tener luz verde. Y el PP piensa aprovechar su posición de fuerza al respecto.

“Para esto Sánchez cuenta con el PP y ya”, resumen dirigentes de la cúpula, reconociendo que las posturas están cerca, pero que el problema vuelve a ser “la soberbia” del presidente, diluyendo a Feijóo con el resto de grupos parlamentarios y obviando que lo necesitará más adelante.

En Génova insisten en que las grandes decisiones que tienen que ver con el gasto en defensa -bien sea movilizar fondos sin Presupuestos mediante o, llegado el caso, el envío de soldados españoles a Kiev- debe aprobarse en la Cámara Baja. El otro gran debate del que se habla estas semanas con Francia y Reino Unido al frente -y que pasaría por la presencia de tropas europeas en Ucrania si se firma la paz, algo que en el Gobierno siguen viendo prematuro- también debería contar con el apoyo de los conservadores.

En todo caso, el PP considera que Sánchez se ha equivocado con ese “ninguneo” teniendo en cuenta la soledad parlamentaria para cuestiones de este tipo. “No tiene ningún sentido que no informe de nada, no explique los compromisos, no traslade los datos con los que cuenta y encima vaya dando lecciones de unidad en Europa”, se quejan en el núcleo duro del líder conservador.

El PP piensa que Sánchez tendrá que retratarse pidiendo apoyos, fracasando -según calculan- entre sus socios y reclamando el apoyo del primer partido de la Cámara. Para eso, dicen, aún quedan pasos. Pero no tanto tiempo. En Europa la urgencia es total y la reunión de este jueves evidenció que muchos países apuestan ya por ir deprisa.

Tras reunirse con el próximo canciller de Alemania, Friedrich Merz, y el presidente de los populares europeos, Manfred Weber, Feijóo también estuvo con el vicepresidente italiano, Antonio Tajani. En su comparecencia no escatimó en críticas a Sánchez: “España es quizá uno de los dos países más incumplidores con los compromisos adquiridos con la OTAN”, advirtió a pesar de los compromisos adquiridos.

Al ser preguntado por la ronda de contactos con los grupos parlamentarios exceptuando a Vox, Feijóo mostró su “sorpresa” por dejar fuera a la tercera fuerza en una especie de “apartheid”.