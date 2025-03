Feijóo intenta cambiar las condiciones del cara a cara con Sánchez para hurgar en la división del Gobierno sobre el gasto militar

El PP está ahondando estos días en las diferentes visiones que hay en el seno del Gobierno de coalición, entre el PSOE y Sumar, sobre cómo aumentar el gasto militar, un compromiso adquirido desde hace más de una década por España ante la OTAN. Ahora, con el acercamiento de Donald Trump a Rusia, la Unión Europea ha acelerado los planes para fortalecer su capacidad propia de defensa y Pedro Sánchez ha revalidado esa promesa, que supondrá pasar del 1,28% del PIB al 2% antes de 2029.

Las diferencias dentro de Sumar, con Izquierda Unida contraria al plan de rearme europeo, han llevado al jefe del Ejecutivo a mantener una reunión este martes de dos horas con la vicepresidenta Yolanda Díaz, dos días antes de que Sánchez se vea con los representantes de los grupos parlamentarios en la Moncloa. Con todos menos con Vox, al que no ha invitado. Por el PP irá Alberto Núñez Feijóo y los conservadores han pedido este martes que en la cita con el jefe de la oposición también esté Díaz para poder conocer la posición "conjunta" del Gobierno. También han propuesto que ese encuentro se haga en el Congreso o en la sede socialista, en la calle de Ferraz. “Probablemente no hay ninguna materia ya en la que este Gobierno sea capaz de tener una posición única, ni para los temas nacionales ni para los temas exteriores. Es un Gobierno enfrentado con el Gobierno y las consecuencias no las pagan el Partido Socialista y Sumar: las pagamos el conjunto de los españoles y la credibilidad internacional de España”, ha dicho Borja Sémper en un vídeo grabado y enviado a la prensa.

Ante las dudas que han generado las reclamaciones de Sémper sobre Díaz y el lugar de la reunión, un portavoz oficial del PP ha aclarado más tarde que Feijóo no va a dar plantón en ningún caso al presidente del Gobierno y ha añadido que irá seguro "por responsabilidad y sentido de Estado" dado "el actual contexto internacional".

La queja de falta de información

Mientras tanto, ante las quejas del PP por la falta de información sobre el encuentro del próximo jueves en el palacio de la Moncloa, el jefe de gabinete Pedro Sánchez, Diego Rubio, envió un mensaje a Marta Varela, su homóloga en el equipo de Feijóo, en el que explica que la cita versará sobre cómo “mejorar la seguridad y la defensa”. El mensaje no contiene apenas concreciones, abonando la idea que los colaboradores del presidente llevan deslizando desde hace días. La ronda de encuentros con los líderes de los grupos parlamentarios no incluirá propuestas concretas por parte del jefe del Ejecutivo, sino que se limitará a “informar” sobre el Consejo Europeo de la semana pasada, en el que se decidió aumentar el gasto en defensa, y servirá también para conocer las posiciones de los distintos partidos de la oposición.

Pero la comunicación sí contiene un orden del día del encuentro. Allí, explica Sánchez a Feijóo, se abordarán cuatro asuntos: la “situación y necesidades securitarias de Europa, la UE y España”, “medidas para la mejora de los sistemas de seguridad y la industria de defensa europea, incluyendo los potenciales mecanismos de financiación planteados por la Comisión Europea y su articulación con los mecanismos domésticos”, las “garantías de seguridad para Ucrania y condiciones para un potencial acuerdo de paz con Rusia” y, por último, “posibles impactos de la nueva política estadounidense en el espacio de defensa europeo y en la agenda estratégica de la OTAN”.