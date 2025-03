Mazón descarta una declaración voluntaria y defiende que la Generalitat actuó con "diligencia"

El president Carlos Mazón no contempla acudir a declarar voluntariamente en la causa de la dana que instruye el juzgado 3 de Catarroja, una posibilidad que le ofreció la jueza en el auto conocido este lunes ante la imposibilidad de citarlo como investigado por su condición de aforado.

Así lo ha anunciado el jefe del Consell a su llegada al Palau de la Generalitat, donde le esperaban una nube de medios de comunicación para conocer su valoración de un auto que cuestiona todo el argumentario de la Generalitat hasta el momento y en el que imputa a la exconsellera Salomé Pradas y a su número dos en Emergencias, Emilio Argüeso. Pese a la dureza del mismo, el jefe del Consell ha rechazado dar su opinión sobre su contenido y ha mostrado "total respeto" al proceso judicial.

En todo caso, ha defendido que su gobierno actuó "con la mayor diligencia en todo momento", en alusión a la gestión de la riada que causó 228 muertos.

Mazón ha señalado que la personación que le pone encima de la mesa la jueza es una opción que no se ha "planteado" hasta el momento, ni desde los servicios jurídicos de la Generalitat ni como persona física. En todo caso, ha prometido "total colaboración" con la justicia y sus procedimientos. "Respeto total a los procedimientos. No voy a hacer una valoración, aunque la puedo tener, pero por respeto me la voy a reservar", ha dicho midiendo sus palabras.

El foco en la recuperación

El president ha dicho estar "preocupado y responsabilizado" por la "recuperación". Y ha asegurado que "seguirá trabajando en ese sentido", en referencia al pleno del Consell de este martes en el que, según ha avanzado, se aprobarán medidas "muy importantes" para la respuesta a la dana.

Continúa así ceñido al guion que le marca la dirección nacional del partido, desde donde se le insiste en que se centre en la recuperación de la dana en lugar de seguir anclado en el 29 de octubre. Tras vivir sus semanas más delicadas tras desvelar en Madrid parte de su registro de llamadas del 29-O y la admisión de su hora de llegada al Cecopi, Mazón ha cambiado el paso y lleva desde entonces midiendo su exposición pública.