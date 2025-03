Feijóo aireará en Bruselas la soledad de Sánchez en el Congreso para sus compromisos del rearme europeo

El PP está convencido de mantener hasta el final su postura y no apoyar al Gobierno en el plan de rearme si Pedro Sánchez no lo aborda detalladamente con él, como primer partido de la oposición, ni pasa por el Congreso para su aprobación. Alberto Núñez Feijóo seguirá defendiendo esta posición, también ante sus socios europeos, y no teme presiones de su familia conservadora europea a pesar de que la hoja de ruta que va a impulsar el continente tiene a la popular Ursula Von der Leyen a la cabeza.

El próximo jueves en Bruselas hay un nuevo encuentro de líderes del PPE previo al Consejo Europeo donde ya, los primeros ministros, avanzarán en más detalles. A esa reunión acudirá Feijóo, donde está dispuesto a explicar la situación española. Y muy especialmente la soledad de Sánchez en el Parlamento, donde tras la ronda con los grupos del pasado jueves, solo el PNV se abrió a respaldarlo. Algunos reproches se repitieron entre los representantes del arco parlamentario sin importar la ideología.

Es cierto que en Génova reconocen que en Europa se aprueban los compromisos y después cada país debe gestionar cómo cumplirlos en su ámbito doméstico. Dicho de otra manera: los populares saben que no hay una monitorización sobre cada país. Sin embargo, en el núcleo duro de Feijóo lo que recalcan es que no tiene sentido que el presidente del Gobierno apele a la unidad y dé “lecciones” en Europa mientras en España improvisa nueve encuentros en una sola jornada “con un café”.

Y también consideran que debe quedar claro que lo que plantea en este momento el Gobierno es aprobar compromisos de forma unilateral y prácticamente sin dar información, a pesar de que Sánchez se escuda en que puede hacerlo de esa manera.

Feijóo se queja de tener más información sobre el contexto geopolítico y los planes que están encima de la mesa en Europa por interlocutores internacionales como el polaco Donald Tusk o el futuro canciller de Alemania, Friedrich Merz, ambos del PP. Al encuentro con Sánchez en Moncloa acudió con la información que había leído en medios de comunicación y que le habían compartido dirigentes de su familia conservadora, especialmente Tusk y Merz, con los que trata de tejer una alianza estratégica.

Pero en su entorno más cercano insisten en que salió del complejo presidencial sin datos adicionales - “no hay un plan” llegó a afirmar en su rueda de prensa- y con la firme convicción, eso sí, de que Sánchez buscará todas las fórmulas para no tener que someter a votación los compromisos.

Lo único que indudablemente tendría que pasar por el Congreso sería un potencial envío de tropas a Ucrania. Algo que en el Gobierno siguen viendo prematuro y sobre lo que, según explicó Feijóo en su comparecencia, el presidente aún no quiso hablar. La obsesión del líder del PP es que todas las decisiones que se van a tomar van más allá del mandato de Sánchez y de esta legislatura. Y como trasciende al socialista, recalcan en Génova, la autorización de las Cortes debería ser indispensable. Bajo esta convicción Feijóo habla ya de que avanzar en esa línea sería propio de una “autocracia”.

El Gobierno justifica que en realidad los mecanismos con los que van a poder actuar los Veintisiete aún están por definir y que, precisamente por eso, no ha podido concretar más a los grupos parlamentarios.

Sánchez está intentando que Bruselas permita finalmente aportaciones directas a los Estados para cumplir con el rearme, siguiendo el esquema de la pandemia, más allá del compromiso adquirido por la Unión para que el aumento de gasto en defensa no compute como déficit. La realidad es que hay países como Alemania -que sí es partidario ahora de una mayor flexibilidad dentro de las reglas fiscales- o Países Bajos, contrarios claramente a una nueva emisión de eurobonos para financiar esta nueva hoja de ruta. España sigue apostando por la vía de la deuda, algo que tampoco ve con buenos ojos el PP si además no pasa por el Parlamento.

Como publicó este diario, desde principios de año el Gobierno ha aumentado el gasto en defensa en cerca de 1.700 millones con partidas aprobadas en las diferentes reuniones del Consejo de Ministros. Dentro del montante total se incluye gasto estrictamente armamentístico, principalmente para la adquisición de munición -125 millones- pero también para equipos de defensa, suministros, repuestos o subidas salariales a las tropas. El PP es consciente de que el Ejecutivo quiere seguir extendiendo estos mecanismos y, por eso, Feijóo considera que lo que cambia es el escenario inédito de caminar hacia una autonomía estratégica que no puede resolverse con “apaños”.

“Basta ya de regatear la Constitución. En una democracia europea no puede haber un incremento de gasto de este tipo, no puede haber un presupuesto y un compromiso internacional sin que previamente esté autorizado por el Congreso de los Diputados. No hay presupuestos sin mayoría parlamentaria. Lo contrario conduce a algo muy peligroso que es la autocracia”, dijo en su reflexión del jueves.