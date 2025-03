Sumar escenifica ante Sánchez sus diferencias sobre el plan de defensa: "No debe aceptar que más gasto es más seguridad"

Sumar aprovecha la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso para marcar perfil en materia de defensa y remarcar desde la tribuna del Congreso las "diferencias" con el discurso socialista. El debate es extremadamente incómodo para el socio minoritario del Gobierno, cuyos ministros se esforzaron durante la intervención del presidente en mostrar un gesto serio y grave. Yolanda Díaz, sentada en la bancada azul, atendía al teléfono mientras Sánchez hablaba desde la tribuna.

La portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Martínez Barbero, fue la encargada de intervenir en nombre del grupo parlamentaria y aprovechó su discurso para intentar diferenciarse del ala socialista, con múltiples referencias a Sánchez. "Señor presidente, ha habido algunas diferencias entre lo que usted ha planteado y lo que yo intento expresarle, pero de entre todas hay una que es clave", advirtió.

"Nosotras creemos que España no debe aceptar que más gasto equivale a más seguridad, porque esta idea tan simplista es también muy peligrosa", insistió, después de asegurar que "una seguridad exclusivamente militarizada" es "ineficaz" y a su juicio "erosiona las bases democráticas del proyecto europeo", que a su juicio se ve amenazada por "enemigos internos"; plegados a "oligarcas estadounidenses", llegando a hacer referencia expresa a Vox, a quien le atribuyó el objetivo de "desestabilizar y destruir la Unión Europea".

Unos minutos antes, Sánchez se había vuelto a comprometer a que el incremento en seguridad no supondría merma para el estado de bienestar, y anunció un Plan de Impulso Tecnológico donde englobar todos los gastos destinados a esta materia, en un debate terminológico sobre el que insistió la dirigente de Sumar.

"Señor presidente, el debate sobre la seguridad europea no puede limitarse a cuánto gastamos ni a cómo lo llamamos. No se trata de cambiar una palabra sino de cambiar todo un proyecto", destacó, insistiendo en la idea de que la relevancia está no en la inversión sino en su eficiencia y en "los objetivos estratégicos".

"No aceptamos el juego de suma cero"

El ala minoritaria del Gobierno criticó que "reducir la autonomía estratégica de Europa a una carrera de gasto armamentístico sería un error histórico", y pidió incluir dentro de la seguridad y defensa ámbitos como "tecnología, de ciberseguridad, de industria".

La intervención de Sumar fue en su mayor parte dirigida al presidente de Gobierno, al que advirtió de que "no vamos a aceptar un juego de suma cero, que nos obliga a elegir entre estabilidad y protección social". Bajo la premisa de que "proteger Europa es proteger lo común", desde Sumar también incluyeron en el ámbito de la defensa la lucha contra "la desigualdad", contraponiendo el modelo de "austeridad" de las crisis de 2011 y el del escudo social en la pandemia por covid de 2020.

"La seguridad europea no puede construirse a costa del bienestar social. La economía de guerra no es una opción aceptable, ni es la única alternativa. Esto es justo lo que garantiza Sumar en este Gobierno, que toda transformación se haga fortaleciendo derechos y no recortándolos".

La dirigente de Sumar reclamó a Sánchez buscar nuevas alianzas geopolíticas más allá la OTAN: "Presidente, si queremos reforzar el multilateralismo, eso requiere otras vías", defendió Martínez Barbero, antes de apuntar que "eso requiere reforzar lazos con América Latina" citando también Sudáfrica y "otros países del sur".

Críticas a la OTAN

La portavoz de Sumar se mostró extremadamente crítica con la Alianza Atlántica sólo una semana después de haber apoyado en el Congreso la salida de la organización. "Bajo la tutela de Estados Unidos y de la OTAN, Europa no tiene voz propia en el mundo", comenzó. "La OTAN se encuentra en muerte cerebral", dijo, parafraseando al primer ministro francés, Emmanuel Macron.

"La OTAN nunca fue nuestro referente, pero además ahora es una estructura prácticamente obsoleta, inoperante e inútil en términos de seguridad global", continuó, después de recordar los planes de la Administración de EEUU de "desmantelarla".

La dirigente de Sumar insistió en la idea ya planteada por Sánchez en su comparecencia de crear un ejército europea, y llamó a construir una "una Europa que, en lugar de seguir aferrada a una OTAN en descomposición, construya su propia arquitectura de defensa". "Señor presidente, dejemos de empeñarnos en una organización que ya es un zombie y pongamos las bases de un futuro seguro para nuestro continente."