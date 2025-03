Yolanda Díaz carga contra Von der Leyen y el plan de rearme de la Unión Europea: "No tiene ningún sentido", "es un gravísimo error"

Yolanda Díaz carga contra los planes de rearme de la Comisión Europea un día después de que su presidenta, Ursula Von der Leyen, presentara en Bruselas su estrategia contra posibles crisis o guerras. La vicepresidenta segunda del Gobierno ha señalado que "no estamos de acuerdo en que la Unión Europea tenga que hacer un rearme", al considerar que "es un error gravísimo", "no tiene ningún sentido" y que este plan "impugna" la propia concepción de las instituciones europeas, nacida después de la segunda Guerra Mundial.

La líder de Sumar en el Gobierno cerró filas con el compromiso de Pedro Sánchez y dijo "confiar completamente en la palabra del presidente de Gobierno", asegurando que "no va a haber recortes en absoluto". Pero sí admitió que existen "diferencias en el planteamiento de la materia de defensa"; y señaló "una diferencia fundamental" después de que Sánchez asegurase la semana pasada que no le gustaba el término rearme.

Una crítica que, en el caso de Díaz, se extiende al contenido de plan, y no sólo al título: "No va de una posición nominal, lo que estamos haciendo es cuestionar el plan de rearme que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, acaba de explicitar", defendió la vicepresidenta segunda del Gobierno, en una entrevista este jueves en RNE. "No estamos de acuerdo en que la posición de la UE tenga que ser un rearme", defendió. "Si ustedes leen el libro blanco de defensa de la Unión Europea, va en la dirección opuesta a lo que está diciendo Sumar", continuó.

Díaz centra gran parte de sus críticas en que la propuesta europea consisten en que "cada estado miembro designe sus presupuestos y, sin coordinación, aboguemos por un incremento que no tienen ningún sentido". Un esfuerzo fiscal diseñado a su juicio "de manera descoordinada".

La vicepresidenta segunda ha insistido en su tesis de que el problema no es cuánta inversión se destina, sino a qué se destina, desdeñando la necesidad de un aumento del gasto en defensa. "El plan de Ursula von der Leyen impugna la Unión Europea tal como fue concebida", ha defendido, señalando que la institución europea tiene en sus bases el estado social y de bienestar.

La dirigente aseguró que "es un gravísimo error que la UE haya supeditado la política exterior a EEUU", y atribuyó las exigencias de Donald Trump de incrementar el gasto militar de los países de la OTAN a una "operación" estadounidense para llevar a Europa a acudir a sus mercados para comprar armas y compensar el "déficit comercial" que tiene los estados miembros. "EEUU tiene un competidor que se llama Europa y necesita compensar su déficit comercial a partir de esta operación".

Sánchez cierra filas con Von der Leyen

Yolanda Díaz critica los planes europeos un día después de que Pedro Sánchez compareciera en el Congreso, donde el presidente volvió a exhibir su cierre de filas con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pese a que su petición de mecanismos de transferencias directas a los estados no haya sido de momento atendido. Desde la tribuna, el presidente citó a la dirigente europea y defendió sus propuestas para afrontar la nueva situación geopolítica.

"En el último Consejo Europeo la la presidenta Von Der leyen presentó algunos mecanismos que podrían servir para este propósito"; aseguró Sánchez este martes, antes de dar su aprobación a estos mecanismos. "El Gobierno ve con buenos ojos la creación del llamado fondo safe europe que va a permitir a los Estados miembros obtener préstamos de la Unión Europea en condiciones favorables", apuntó.

También alabó el hecho de que "se nos permita a los Estados miembros activar la cláusula de escape que nos habilite el poder flexibilizar los compromisos de déficit público durante unos años e invertir más en seguridad y en defensa sin sustraer recursos a otras partidas", y también se mostró favorable "la utilización del Banco Europeo de Inversiones (BEI)" para este fin. En este punto, sí admitió que "echamos en falta la creación de un sistema de transferencias similar al que desarrollamos con los fondos next generation", y señaló que "así se lo he hecho saber a la presidenta de la Comisión Europea".