Feijóo estudia llevar al Constitucional a Sánchez por no presentar los Presupuestos de 2025

El PP está analizando la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional (TC) para recurrir contra la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de no presentar siquiera los Presupuestos Generales del Estado de 2025. El jefe del Ejecutivo ha ido retrasando ese paso por la falta de apoyos de sus socios parlamentarios para aprobarlos (sobre todo de Junts) y, el pasado miércoles, deslizó que va a empezar a elaborar los de 2026.

En estos momentos, el Gobierno está aplicando los Presupuestos de 2023, que fueron prorrogados en 2024 y también este año. Aquellas Cuentas se elaboraron en la legislatura pasada (antes de las elecciones generales de julio de 2023) y por un Congreso diferente al actual. Para el PP, Sánchez está incumpliendo la Constitución, la cual, en su artículo 134, recoge que el Gobierno "deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado". Al menos, presentarlos, otra cosa es que se aprueben. El asunto fue uno de los temas de los corrillos de este sábado en la reunión de la 27ª Interparlamentaria que el PP está celebrando el fin de semana en Sevilla. Según fuentes de la dirección del PP, Alberto Núñez Feijóo no ha tomado la decisión de si quiere dar ese paso por temor a que no le dé la razón el Tribunal Constitucional, una institución contra la que los populares iniciaron una campaña de desprestigio desde que, en 2023, hay una mayoría progresista y está presidida por Cándido Conde-Pumpido.

El vicepresidente segundo del Congreso y diputado del PP, José Antonio Bermúdez de Castro, declaró este sábado en RNE que es "evidente" que Sánchez no cumple "con el mandato que la propia Constitución le da al Gobierno", es decir, con "el deber de presentar presupuestos ante la Cámara" y añadió que su partido no descarta acudir al Constitucional. Además, recordó que el Gobierno, de manera "frívola", asegura que no los va a presentar "porque sería una pérdida de tiempo", expresión que el pasado martes dijo la ministra portavoz, Pilar Alegría. Una pérdida de tiempo (por falta de respaldos) que conllevaría una grave derrota del Gobierno. En "cualquier cualquier otro país europeo", dijo este sábado la secretaria general, Cuca Gamarra, ese fracaso en la votación supondría ir a las urnas. Se da la circunstancia de que, en 2019, Sánchez convocó elecciones generales después de que le tumbaran los Presupuestos y se comprobara que la alianza de la moción de censura se había desintegrado.

Los conservadores quieren poner el foco en esa anomalía y llevarán en los próximos días al Congreso y al Senado sendas iniciativas para instar al Gobierno a que presente las Cuentas, una manera de forzar a todos los grupos a que voten y se retraten: el PP busca dividir al Ejecutivo ya que Sumar, socio del PSOE en la Moncloa, defiende que hay que llevar los Presupuestos de 2025.

"Pequeño dictador"

En su discurso de inauguración de la 27ª Interparlamentaria, Gamarra también anunció una batería de recursos ante el Constitucional que sí que tiene decididos presentar en los próximos días y que vuelven a poner de relieve el choque institucional que esta legislatura están viviendo el Congreso (donde Sánchez tiene una alianza parlamentaria frágil) y el Senado (Cámara que el PP controla con una robusta mayoría absoluta). Los conservadores presentarán cuatro recursos contra el Gobierno y la Mesa de la Cámara baja por haber vetado enmiendas aprobadas en el Senado a la ley de desperdicio alimentario. Gamarra dijo que Sánchez actúa como "un pequeño dictador" y le pidió que "empiece a respetar la separación de poderes y los contrapoderes" en España.