Ayuso denuncia una "campaña" del Gobierno contra la universidad privada: "Es llevar el guerracivilismo a todo"

Ya ayer avanzó declaraciones en este sentido y hoy ha vuelto a reafirmarlas con mayor contundencia. "Quiero condenar la campaña contra la universidad privada, que se hace siempre por motivos ideológicos y con fines divisorios", ha señalado hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara ayer una reforma para endurecer la creación de universidades privadas. A juicio de la dirigente madrileña, el movimiento del Ejecutivo central no pretende sino "llevar el guerracivilismo a todo" para generar "división permanente", para que España "literalmente siempre se parta en dos en cualquier debate, en cualquier orden de la vida".

La presidenta madrileña ha defendido el papel que desempeñan en la región las universidades privadas, de las que ha asegurado que no restan alumnos a la pública. "A la pública se accede libremente por una nota de corte", ha señalado. "Muchos estudiantes que no pueden optar a la pública por notas de corte van después a la privada, más bien el proceso es inverso", ha mantenido, además de afirmar que en muchos casos "no son familias ricas" las que optan por centros privados.

Según ha expuesto Ayuso durante su intervención en el foro económico Wake Up Spain, en la Comunidad de Madrid hay ahora mismo 205.000 plazas en la universidad pública y 103.000 en la privada. En Madrid hay seis universidades públicas y 13 privadas que suponen, ha apuntado "la libre elección de alumnos de todo el mundo atraídos por el motor universitario de Madrid". La dirigente madrileña ha mencionado expresamente a algunas de esas instituciones. "Negar lo que hacen por la imagen, la economía, el empleo y la vida de Madrid instituciones como el IE, IESE, la Universidad Europea, ICADE, ESADE y el CEU, por poner algunos ejemplos, es sectario, es no estar en el mundo y es difamarlos", ha subrayado.

En un contexto de crecimiento demográfico que ha cifrado en torno a 100.000 o 120.000 habitantes anuales en la Comunidad de Madrid, Ayuso cree que sería "un suicidio" para la región atacar el sistema universitario actual. "Como lo sería negarle a las universidades públicas como la Politécnica de Madrid, la Carlos III, la Autónoma, la Complutense y a las demás el lugar que ocupan". Un lugar, ha apuntado, que "queremos seguir potenciando".

La presidenta de la Comunidad de Madrid también ha incidido en que la fundación de centros docentes privados es un derecho reconocido en la Constitución. Y ha lanzado una nueva flecha contra el Gobierno, al que ha acusado de querer que nada mejore. "Quizás sea eso lo que pretenden, que nada mejore, que nada prospere por sí mismo, para que nada vuele libre, no sea que la excelencia le dé los mejores años a la universidad pública y, por tanto, la haga libre de la política y de la mediocridad", ha remachado.