El secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, ha afirmado este miércoles que no se arrepiente de todo lo que ha dicho sobre Juan Carlos I en los últimos años: "Reconozco que mi último libro es duro, pero creo que se lo merece". El expresidente de Cantabria ha dicho que la demanda por derecho al honor anunciada por el rey emérito contra él es un intento de "atajar otras voces" y "dar un escarmiento" aprovechando su popularidad. Se ve a sí mismo como una cabeza de turco. Si no, se pregunta, "¿por qué no se ha querellado contra Bárbara Rey, que ha dicho cosas terribles, o contra Corinna [Larsen]?". Esas dos mujeres mantuvieron relaciones con el exjefe de Estado durante años y ambas han revelado en los medios de comunicación aspectos desconocidos del emérito.