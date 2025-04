El Gobierno se reúne con el PP para abordar el plan contra los aranceles y excluirá a Vox de los contactos

El Gobierno arrancó en la tarde de este jueves la ronda de contactos con los grupos parlamentarios para presentar el plan de respuesta a los aranceles anunciado esta misma mañana por Pedro Sánchez con una dotación de 14.100 millones de euros. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, encabeza los encuentros. El primero fue con el principal partido de la oposición en la sede del Ministerio y duró en torno a una hora y media. Por parte de los conservadores acudieron los vicesecretarios encargados de Economía, Juan Bravo; y de Desarrollo Sostenible, Paloma Martín; y también Francisco Conde, diputado nacional, exvicepresidente de la Xunta de Galicia y persona de la confianza de Alberto Núñez Feijóo.

En la ronda de contactos, el Ejecutivo excluirá a Vox, como con el plan de inversión en defensa. “Mantendremos el cordón sanitario, en esta ocasión más que nunca, dado el apoyo de Abascal a Trump y sus políticas”, explican fuentes del Ejecutivo.

En el Gobierno dan por hecho en estos momentos que el PP apoyará el plan, al igual que sus socios de investidura. A diferencia del choque por el plan de rearme, más en las formas que en el fondo, en Moncloa valoran positivamente los mensajes lanzados desde el principal partido de la oposición en este contexto de guerra arancelaria. “Razonables y en la línea del Gobierno”, conceden fuentes de Moncloa.

Fuentes populares trasladaron que "existen puntos en común", aunque al término del encuentro - "cortés en las formas, pero superficial en el fondo"- lamentaban "no tener más información" que la dada por el presidente. "Todavía están en el borrador. Por el momento no tienen un plan concreto para responder a los aranceles. Pudieron anticiparse pero no lo han hecho", se quejaban en el entorno de Feijóo.

El líder del PP apostó en la mañana del jueves -ya con los aranceles encima de la mesa- por “seguir utilizando la diplomacia y el diálogo” con la Administración Trump situando “como primer objetivo” el intento de “desescalar” las nuevas tarifas. De lo contrario, aboga por responder desde la UE “en legítima defensa” y "sin tibieza".

En línea con lo reclamado por el líder de la oposición, el Gobierno accedió a trabajar “codo con codo” con las comunidades autónomas el plan de contingencia. Para ello, Economía convocará a sus homólogos autonómicos a la conferencia sectorial de Comercio. Allí analizarán el impacto territorial de los aranceles, así como el Consejo Interterritorial de Internacionalización “para garantizar la participación de las comunidades autónomas” y los agentes sociales. “Tenemos que ir todos a una”, arengaba el presidente del Gobierno este jueves, durante la presentación del plan de contingencia ante casi un centenar de representantes del tejido productivo en el Palacio de La Moncloa.

De quien no esperan ninguna muestra de apoyo al plan de respuesta para suavizar el impacto económico y laboral de los aranceles es de Vox. “Es el aliado de Trump”, zanjan desde el Ejecutivo, tras confirmar su exclusión de la ronda de contactos con los grupos parlamentarios. Santiago Abascal exoneró al presidente del EEUU de los efectos de los aranceles para culpar a Sánchez, Feijóo y a la Comisión Europea en su conjunto de “no haber defendido los intereses de los españoles”. Ni una sola mención al inquilino de la Casa Blanca.

Plan de respuesta

El Gobierno movilizará un total de 14.100 millones de euros para mitigar el impacto económico del paquete de aranceles impuestos por EEUU, dentro del denominado 'Plan de Respuesta y Relanzamiento Comercial'. Más de la mitad de los recursos puestos sobre la mesa (7.400 millones) se destinarán a nuevas líneas de financiación para "ayudas y proteger las empresas y el empleo" en los sectores más afectadas. Otros 6.700 millones provendrán de instrumentos ya existentes.

Del plan de recuperación por la pandemia se recanalizarán 5.000 millones de euros, enfocados a aquellas industrias y empresas afectadas para que "puedan transformar y reorientar sus capacidades productivas hacia nuevos sectores con alta demanda". Para potenciar el comercio con mercados alternativos a EEUU, se destinarán 2.000 millones de euros en seguros de crédito y coberturas de riesgo a la exportación y 500 millones para la internacionalización de pymes. En Moncloa aducen que este plan podrá impulsarse pese a no aprobar nuevos presupuestos, dado que una buena parte de los fondos son créditos.

Al mismo tiempo se levantará un escudo laboral, con la activación del denominado Mecanismo Red que permite a las empresas reducir la jornada laboral o suspender contratos de trabajo para asegurar el empleo "hasta que su plantilla se recupere". Como los ERTE durante la pandemia, según ha ejemplificado el presidente del Gobierno.