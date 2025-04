PP y Vox siguen negociando los Presupuestos en las CCAA pese al choque por los aranceles: “No interfiere”

Las conversaciones en torno a los presupuestos autonómicos entre PP y Vox se mantienen -sobre todo en Aragón y la Región de Murcia- a pesar del último enfrentamiento entre Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal a cuenta de los aranceles ya confirmados por Donald Trump, y que en el caso de la Unión Europea serán del 20%. El dirigente ultra llamó “mentiroso” al líder del PP tras haberle acusado de guardar “un silencio cómplice” con la Administración estadounidense. Feijóo insiste en que es muy complicado considerarse un “patriota” y secundar a un dirigente extranjero cuyas medidas impactarán de lleno en los sectores productivos españoles.

La reacción a la guerra comercial provocada por Estados Unidos es una de las cuestiones que más tensiona a los partidos de la derecha. Sin embargo, ambas formaciones dan por hecho que las negociaciones presupuestarias de los territorios “van por otro carril”. En el núcleo duro del presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, aseguran que “no hay cambios”. Y en el del aragonés Jorge Azcón confirman que el choque por los aranceles no provocará “interferencias” a nivel autonómico.

El acuerdo de Murcia lleva maduro mucho tiempo. En Aragón quedan flecos por pulir, aunque el último escollo que se cruzó hace días -el de los menores migrantes no acompañados- no provocó más divisiones con la ultraderecha. Azcón llevó a la justicia el requerimiento del Gobierno sobre los datos de los niños y adolescentes que la comunidad tiene ahora mismo en acogida y fue admitido a trámite. Por eso, Aragón no ha trasladado la información, contentando también a Vox.

Lo que los de Abascal siguen pidiendo es una declaración solemne, un gesto explícito, de que respaldan sus grandes reivindicaciones contra la inmigración irregular y de rechazo absoluto a las políticas verdes. En el entorno de López Miras afirman que “el pacto está hecho” a la espera de que la dirección nacional ultra dé luz verde.

Lo que confirman ambos gobiernos autonómicos es que el último rifirrafe entre Feijóo y Abascal no altera el camino hacia los Presupuestos. Los dos confían en sacarlos adelante en los próximos días y en el caso del PP cuentan con la orden del líder nacional de conseguirlo. En Génova llevan semanas defendiendo la negociación con Vox públicamente con la idea de que “siempre es mejor tener Presupuestos que no tenerlos” y comparándolo con la incapacidad de Pedro Sánchez a nivel nacional.

Aunque Vox ya demostró que frenarlo estaba en su mano cuando el PP quiso aprovechar el pacto valenciano para acelerar los otros dos. Entendían que la comparecencia de Carlos Mazón -ya de por sí muy debilitado- podía diluir el coste para Murcia y Aragón. Y por eso trataron de acelerar los plazos. Abascal, sin embargo, tenía otros planes, que pasaban por seguir teniendo protagonismo y permanecer en el foco. Es lo que ha hecho hasta ahora.

Fuentes populares, sin embargo, esperan que el enredo internacional pueda favorecer ahora un impulso. En el PP saben que a Vox le incomoda el marco sobre Trump -hasta el punto de que Abascal llegó a culpar a populares, socialistas y a la Comisión Europea de la guerra arancelaria provocada por Estados Unidos-. En su mensaje ni siquiera mencionó a Trump. Ya en las últimas semanas el partido de ultraderecha ha dado muestras de querer dejar a un lado lo internacional por el desgaste que le estaba provocando. Y ha vuelto a centrarse en los asuntos domésticos, en los menores migrantes, las arremetidas contra el Pacto Verde y los casos de corrupción del Gobierno. Los ataques al PP se repiten también por los pactos a nivel europeo.

“Ahora le puede venir bien impulsar la negociación presupuestaria y tapar su alianza con Trump”, reflexionan dirigentes nacionales y también en los territorios. Feijóo, por su parte, está dispuesto a exprimir esa incoherencia de Abascal en paralelo a la negociación autonómica.

El único problema, coinciden distintos dirigentes consultados, es la “fragilidad” que ven en todos los acuerdos con Vox. “Lo que por la mañana está cerrado, por la tarde se vuelve a enquistar. Y tienen una nueva exigencia”, se lamentan, recordando lo que ha ido ocurriendo en las últimas semanas.