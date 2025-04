Iglesias carga contra Motos por un regalo que le hizo para "insultarle": "Es algo que Irene y yo repetimos a nuestros hijos"

Podemos irrumpió en 2014 y alcanzó en unos meses cinco millones de votos, con el impulso de su presencia en medios de comunicación y programas de prime time. Así lo relata el propio Pablo Iglesias en su último libro, Enemigos Íntimos (Editorial Navona), donde -además de cobrarse su venganza con Yolanda Díaz- da cuenta de la enorme relevancia que daban a la exposición en franjas de máxima audiencia. Esta exposición era sin embargo un peaje a pagar por Iglesias, que admite que ir a esos programas era "de las cosas más desagradables" de su etapa en política institucional. El fundador de Podemos, hoy reconvertido en empresario, centra sus críticas en distintos personajes mediáticos, pero especialmente carga contra Pablo Motos, presentador de El Hormiguero, al que dedica un capítulo de su obra.

En el libro, Iglesias relata su primera entrevista con él en El Hormiguero en el año 2015, asegurando estar "seguro de que Motos ni siquiera se la había preparado (la entrevista)", porque "no repreguntaba". El dirigente destaca en su relato el papel crucial de los programas de máxima audiencia para el crecimiento del partido, que en las generales de 2015 llegó a tener cinco millones de votos. "Esas entrevistas eran para nosotros las más importantes para llegar a gente a la que nunca jamás habríamos podido dirigirnos, y en esa época todavía no nos odiaban tanto".

"Síndrome de tirarse al cerdo"

Para Iglesias, según cuenta él mismo, dar este tipo de entrevistas "implicaba hacer algo que, aunque creo que no se me daba mal del todo, no me gustaba: politizar esos espacios, intentar caer simpático a la audiencia de El Hormiguero".

En este sentido, el exvicepresidente del Gobierno admite que "era de las partes más desagradables para mí en ese tiempo. Algo así como el "síndrome de tirarse al cerdo" en aquel capítulo de Black Mirror", en referencia al primer capítulo de esa serie, donde unos secuestradores exigen al presidente de Gobierno de Reino Unida una prueba macabra y televisada para salvar a la princesa."Motos, Ana Rosa Quintana, María Teresa Campos, con todos ellos tuve que pasar por ahí. Entiendo que es una parte ineludible de la política, pero no se la deseo a nadie".

El dirigente rememora su última entrevista en el programa, en el año 2029, cuando ya se considera "un enemigo público explícito". "Aquella vez me apetecía menos que nunca, pero contribuía a contener el relato que hacían de nosotros y a ser escuchados por millones de personas", explica Iglesias, que abandonó los cargos orgánicos del partido pero que sigue marcando la hoja de ruta de la formación y que este mismo viernes participa en la Quinta Asamblea de Podemos.

Un regalo, "una forma de insultarme"

Iglesias recuerda en el libro que tras aquella última entrevista, Pablo Motos le envió un regalo, un TRX, una estructura para ejercitar la espalda. "Haciendo una lectura ingenua, podría ser un regalo amable..., pero otra interpretación sería que era una forma de insultarme, muy a la medida de la mexquindad del personaje", critica el exdirigente.

A finales de 2022, el propio Iglesias ya hizo referencia a este regalo en un artículo en Ctxt: "Motos me dijo que le preocupaba verme tan encorvado y me regaló una TRX, un sistema de cuerdas para el entrenamiento en suspensión a partir del propio peso corporal", escribió Iglesias unos meses en el artículo, donde ya cargaba contra Motos por aquello: "Hay que ir muy de sobrado para regalarle a un líder político una máquina de ejercicios para que corrija su chepa. En aquel momento pensé en enviarle de vuelta unos zancos o unos zapatos de suela alta pero, ¡qué narices!, la TRX era un regalo muy útil. Le di las gracias".

En el libro, Iglesias relata que "si era una broma, no me ofendió", pero aprovecha para ir al fondo del asunto para cuestionar de nuevo al presentador televisivo, hilándolo con la educación que él e Irene Montero, oficialidada candidata de Podemos para las elecciones generales, dan a sus propios hijos. "Este tipo de humor abre la puerta a hablar del cuerpo de los demás", comienza, "y eso es algo que Irene y yo repetimos constantemente a nuestros hijos, que no se opina de los cuerpos ajenos. Algo muy básico que ha tenido que vneir a enseñarnos el feminismo".