Un mensaje de Koldo apunta que la presidenta de ADIF hizo "efectiva" la contratación de Jésica: "Que llamen a la chica, que si no Jose me corta los huevos"

El último informe entregado al Tribunal Supremo por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apuntan a la intervención directa de la que fuera presidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, en la contratación en Ineco --empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes-- de Jésica Rodríguez, cuando era pareja del exministro José Luis Ábalos. En uno de los mensajes intervenidos en el teléfono del que fuera asesor ministerial en Transportes, con fecha del 11 de febrero de 2019, éste señala a Pardo de Vera: "Solo una cosa, que llamen a la chica para que inicie los trámites para la contratación como administrativa de Joseba --su hermano, trabajador en la empresa pública-- que si no Jose me corta los huevos".

Según las evidencias digitales recogidas sobre este asunto, los agentes concluyen que Koldo se prevalió de su relación con Ábalos para que Pardo de Vera "hiciera efectiva la contratación de Jésica en INECO, una petición que habría dimanado del entonces ministro". La joven fue contratada unos años después en Tragsatec, empresa dependiente de Sepi, adscrita a la Presidencia de Adif, según informó este periódico.

El estudio de esos mensajes ofrece testimonio del grado de implicación de Pardo de Vera colocación de Jésica Rodríguez en la empresa pública. En otro mensaje, Koldo le cuestiona en un momento dado si existía alguna novedad sobre el contrato y la entonces presidenta de Adif le responde: "Están con ello, mañana le llaman, no se puede dar de alta sin seguir un procedimiento”.

Poco después el exasesor de Ábalos responde que "todo bien, espero” lo que según los investigadores dejaba entrever cierta tensión porque ese encuentro se resolviera positivamente y la entonces pareja de Ábalos fuera contratada. Otro de los aspectos destacables en este discurrir de mensajes es el hecho de que Koldo informara a Pardo de Vera de que “Jose” se iba a poner en contacto telefónico con ella, afirmando que "esté tranquila". En otro mensaje, Ineco manda a Jésica fecha y lugar para la entrevista Koldo le indica que no acuda, a lo que la mujer responde: "¿Y si se lo dices a Jose y que llame a quien tenga que llamar?"

Mensajes entre Koldo García y la expresidenta de Adif Pardo de Vera / EPC

Otro grupo de mensajes evidencia "la existencia de un vínculo de carácter económico entre Aldama y el exministro, sustentado en el pago del alquiler de la vivienda para Jésica en una torre de lujo de Plaza de España --a través de su socio Luis Alberto Escolano--. El análisis de los mensajes también alude al cese de la relación. Así, día 9 de junio de 2022 Jésica escribió un mensaje a Koldo preguntándole "¿He hecho algo para que Jose me bloquee de su móvil?"

Miss Asturias

El informe también recoge mensajes sobre la colocación de Miss Asturias 2017 de más de treinta años en Logirail, vinculada también a Transportes. Así, la UCO considera que las evidencias digitales obtenidas en los teléfonos de los investigados han puesto de manifiesto que Claudia M., “cuando formaba parte del círculo personal de Ábalos, fue contratada por la empresa pública vinculada al Ministerio de Transportes denominada Logirail SME SA”.

El informe sostiene que, en virtud de los mensajes, esta mujer “habría contado para la consecución de ese puesto de trabajo con la influencia del entonces ministro Ábalos. Para ello, Koldo actuó como transmisor con el fin de que dicha contratación no solo se llevara a cabo, sino que, una vez formalizada, no fuera rescindida”.

Pantallazo del informe de la UCO / EL PERIÓDICO

En concreto, el 8 de octubre de 2019, Ábalos “se interesó por la posibilidad de que Claudia fuera contratada por alguna entidad dependiente del Ministerio”. Y tras esa pregunta, el asesor “respondió afirmativamente y, bajo las palabras "Lo arreglo", se comprometió a conseguirlo”. Unos días después, continúa el informe de la UCO, en concreto el 16 de octubre de 2019, esta mujer remitió a Koldo su currículum vitae, expresando: "¿No me acuerdo si me pidió en su día más cosas?". Acto seguido, Koldo afirmó "Con esto me vale", dejando entrever que esa documentación sería suficiente. Tras ello, Claudia le dio las gracias, resultando significativo que Koldo respondiera "a mi no, ya sabe usted", asintiendo Claudia en referencia a un tercero "que alegría me dio", dijo.

Y una semana después, el 23 de octubre de 2019, Claudia confirmó a Koldo que había sido contactada para un puesto de trabajo, “como previamente él había asegurado que sucedería”. Igualmente, en diciembre de ese año, Claudia le actualizó su situación laboral: "Como me dijiste que te avisara. Quería comentarte que me han llamado". Los agentes explican, además, que Claudia trasladó que Enrique Martínez Torres (de Logirail) le había pedido que Koldo le remitiera “por escrito el motivo "porque (sic) no voy a la oficina".