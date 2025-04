El "rumor" de que la nueva plaza de la Diputación de Badajoz sería para David Sánchez existía ya 7 meses antes

Un "rumor" que ya pululaba al menos siete meses antes de que oficialmente saliese el puesto. La directora del Conservatorio Profesional de Badajoz, Yolanda Sánchez, declaró este martes ante la jueza que fue en octubre de 2016 cuando, en una reunión, tuvo conocimiento de que se iba a crear una nueva plaza de alta dirección en la Diputación de Badajoz. Tras la citada reunión, fue su compañero Evaristo Valentí, su homólogo en el Conservatorio Profesional pacense, quien le insinuó que esta plaza podría ser para David Sánchez. La publicación de las bases para convocar el nuevo puesto no se hizo hasta el 19 de mayo de 2017.

Ese mismo día fue cuando Valentí envió a Yolanda Sánchez el famoso correo electrónico con el asunto "el hermanísimo" donde se adjuntaban las citadas bases.

Ambos volvieron a declarar este martes ante la magistrada Beatriz Biedma en el juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz en relación al caso David Sánchez. Se investiga si ese puesto de alta dirección en la diputación pacense estaba ‘cocinado’ desde el principio y si existen delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

La jueza volvió a citar a Evaristo Valentí y Yolanda Sánchez para indagar en ese mail titulado "el hermanísimo". Valentí aseguró a los medios de comunicación tras testificar ante la magistrada que «había varios rumores sobre varios candidatos», y que el de David Sánchez "era el más llamativo".

¿Por qué se usó esa expresión de "el hermanísimo"? "Es un calificativo que alguien le puso", aseguró, pero no recordaba quién.

Sobre si él ya sabía que el puesto estaba adjudicado de antemano, el director del conservatorio subrayó que eso «no le correspondía decirlo a él».

La otra versión

Las declaraciones de Yolanda Sánchez ante la magistrada fueron más específicas. "Evaristo me comentó que esa plaza estaba pensada para alguien: ‘No te lo imaginas’", contó que le dijo. Esa conversación que describió ocurrió en la citada reunión de octubre de 2016 a la que también acudió la entonces directora del área del Cultura de la Diputación de Badajoz, Elisa Moriano. No obstante, en el momento de la ‘confesión’, Moriano no estaba presente.

Yolanda Sánchez declaró igualmente: "Me parecía increíble que siendo el hermano del presidente viniese aquí a Badajoz; tampoco es que le diese el 100% de credibilidad".

Por su parte, Valentí aseguró ante la jueza que el "rumor" de David Sánchez empezó a sonar posteriormente, en torno a la Semana Santa de 2017, unos dos meses antes de la publicación oficial del nuevo puesto.

En lo que sí insistió Valentí es que le parecía "un disparate" la creación de un puesto que estuviera por encima de los directores de conservatorio. De hecho, en otro correo electrónico que envió posterior al de "el hermanísimo", ya expresó sus discrepancias a la forma en que se pretendía crear el puesto adjudicado después a Sánchez, así como su queja a la hora de definir sus funciones. Además, señalaba: "Queremos hacer ver que, el hecho de que en el organigrama del área de Cultura figure una Coordinación de Actividades por encima de la propia estructura de los conservatorio nos convertiría en los únicos centros de España (creemos que del mundo) en el que esto es así".

"Contradicciones"

Tras la declaración de Valentí, José María Bueno, abogado de Manos Limpias, la entidad que llevó este caso a los tribunales, anunció que se pondrá de acuerdo con el resto de acusaciones para presentar una querella contra este director de conservatorio por "faltar a la verdad" y por "contradicciones" en las dos intervenciones ante la jueza. "Dijo unas cosas distintas en su primera declaración, por ejemplo, que no sabía que David Sánchez iba a ser uno de los candidatos", afirmó Bueno.

José María Bueno, abogado de Manos Limpias. / ANDRÉS RODRÍGUEZ

También hizo declaraciones este antes los medios de comunicación el abogado de David Sánchez, Emilio Cortés, que afirmó que la plaza que ocupaba su defendido ya existía, "pero la persona que la ocupaba se jubiló". Por lo tanto, rechazó las acusaciones de que se hubiese creado de manera premeditada.

Emilio Cortés, abogado de David Sánchez. / Efe / Jero Morales

Los otros dos testigos que acudieron este martes a los juzgados fueron Ignacio Sánchez Rubio, el propieratario de la vivienda que David Sánchez quiso alquilar desde San Petersburgo, quien no hizo declaraciones tras testificar; y Álvaro Jaén, actual concejal de Podemos en el Ayuntamiento de Cáceres y líder de la formación morada en Extremadura cuando se hizo pública la asignación del puesto a David Sánchez.

Álvaro Jaén, ahora concejal de Podemos en el Ayuntamiento de Cáceres. / Efe / Jero Morales

"Nos llamó la atención que no hubiera una baremación de puntos específica ni un tribunal", manifestó Jaén.