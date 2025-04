Los angustiosos mensajes pidiendo auxilio a Argüeso ante el colapso del 112: "Que se ahogan, Emilio, que se ahogan"

La información aportada por el número dos de Emergencias de la Generalitat, Emilio Argüeso, al juzgado de Catarroja que investiga la dana del 29 de octubre, en la que muestra la actividad registrada en su teléfono móvil durante los días críticos, evidencia los momentos de angustia que vivieron miles de personas para ponerse a salvo cuando la riada ya había impactado en gran parte de la provincia de Valencia. Una situación extrema que se agravó por la sensación de desamparo de estas víctimas al no poder contactar con el 112, que tal como reconoce el propio exsecretario autonómico, ahora imputado por la jueza junto a Salomé Pradas, y otros cargos del Consell, quedó "colapsado" por el alto volumen de llamadas.

Ese bloqueo del teléfono de Emergencias hizo que Argüeso recibiera múltiples peticiones privadas de personas que, ya por estar ellas mismas atrapadas o por tener familiares o conocidos en esa situación, recurrieron a su ayuda ante esa imposibilidad de contactar con el 112, saturado ante la enorme cantidad de llamadas recibidas desde primera hora de la jornada.

El análisis del móvil de Argüeso arroja mensajes y audios recibidos de personas que, conocedoras de su cargo público, le solicitan ayuda urgente ya poco después de las 19.00, casi una hora antes del envío de la alerta masiva, cuando el barranco del Poyo ya había causado buena parte de los destrozos en l'Horta Sud. Son momentos de pánico y de mucha confusión, también en el Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana.

"Que se ahogan, Emilio, que se ahogan"

Una persona que Argüeso tiene guardada en su agenda como de Alaquàs, le informa a las 19.29 horas de "coches encerrados" en un punto entre esta localidad y Torrent y le pide que si envía efectivos de respuesta "tengan cuidado" porque la situación ya es complicada. Veinte minutos después, pasa a ser límite.

"Emilio, por favor. Emilio, por favor, por favor…bomberos. Llámame, por favor. Necesitamos un helicóptero para los compañeros. Que se ahogan. Emilio, que se ahogan, por favor", ruega esta persona. Argüeso le informa ocho minutos después de que ha "avisado a los bomberos" y al rato le aclara que está junto al jefe de estos, José Miguel Basset y que "amplía el aviso".

Lo hace tras otro audio del afectado en el que le informa que "hay ancianos y niños". En concreto "un grupito de unas cuantas personas, no saben si son 30 o 40… si el nivel de agua sigue subiendo se van a ahogar todos". Aporta el punto concreto donde se encuentran: "En la CV 36 a la altura del km 4" e insiste en que "en cualquier momento les va a llegar el agua y se van a ahogar. Dicen que hay muchísima corriente".

El paso de la dana por Valencia. / Natalia Sáiz

El solicitante de ayuda se interesa después por la evolución del caudal, ya que no pueden subir a ningún punto más alto y "no tienen vía de escapatoria". Y le urge a "mandar el helicóptero" ante la "desesperación" de sus compañeros, ante lo que el secretario autonómico le admite el "problema brutal con los medios" que está teniendo la Generalitat.

"Debe de bajar me dicen", señala Argüeso sobre el nivel del agua. Pero no lo hace y a las 20.30 horas la situación sigue siendo límite: "Vale, me comentan los compañeros que están en mitad de una isla, en mitad de una isla, que cada vez se hace más pequeña, y que la corriente cada vez es más fuerte. Que la corriente cada vez es más fuerte, la isla más pequeña y que hay mucho caudal de agua. Que está subiendo el caudal de agua. Y me están pidiendo que si va a llegar la ayuda o no". "Están muy jodidos. Ya te digo. Están muy jodidos, Emilio".

"Insisto al jefe del Consorcio", replica Argüeso, que según transmite a su allegado, reproduce estos audios en la sala del 112. A las 20.48, por fin, el agua da una tregua y el grupo puede abandonar la "isla" en la que habían quedado atrapados.

"No viene nadie a rescatarnos"

Casi en paralelo, Argüeso recibe otra solicitud urgente desde el polígono industrial de Loriguilla: "La situación es muy, muy catastrófica". Tenemos empresas con dos metros de agua". "Tenemos un metro de agua en la nave, nuestros coches han desaparecido y no consigo comunicar con el 112 ni con la Policía Local". " Necesitamos que vengan los bomberos ya...". "Aquí huele mucho a gasolina". "Sigue subiendo el agua en la nave...no viene nadie a rescatarnos". "Tengo a gente atrapada en naves en situación crítica". "¿Van a hacer algo los bomberos? Tengo a gente en camiones subida en la rotonda y el agua les llega a los asientos".

Son mensajes de terceros reenviados por otra persona a Argüeso poco después de las 20.30 horas. Le informa de la "situación angustiosa" que se vive en la zona y de su imposibilidad de contactar con el 112. "Como sabrás, el 112 ha caído". El dos de Emergencias le informa que están "pasando los avisos al 112, pero están saturados", ante lo que Navarro le apremia a insistir por el "grave riesgo para las personas". A primera hora del día 30, agradece a Argüeso la atención prestada "en un momento tan complicado".

Coches y árboles en llamas entre Picanya y Paiporta

Desde Picanya también llegan peticiones de socorro a Argüeso que describen un escenario apocalíptico: "Estamos en el puente de Picanya a Paiporta, ¿vale? Habrá unas… no sé decirte. Pues 150 o 200 personas. Estamos aquí atrapados, ¿vale? Está todo lleno de coches, hay gente, y el agua está por un lado y por otro, ¿vale? Estamos aquí atrapados. No vamos a ningún lado. Creo que hasta arriba del puente no va a subir el agua. Pero está la cosa complicada, para que lo sepas. Por si, no sé. Que sepáis que aquí en este punto está también esto", introduce a las 21.00 horas.

Pasados 15 minutos, la situación se agrava: "Te lo comento urgente ya, ¿vale? Aquí en el puente de Picanya se están empezando a prender coches, al lado de las catenarias y los árboles están empezando a prender. Estamos al lado del puente todo el mundo. Por si pueden hacer algo, porque esto está empezando, esta zona está empezando a ser urgente, ¿eh? Está empezando a ser urgente. Se va a prender todo y...".

"La ostia (sic). Insisto con el jefe de bomberos (...) Está todo colapsado, tenemos la provincia de Valencia fatal", comenta Argüeso.

"No te olvides de mi hija por favor"

A las 21.30 el teléfono de Argüeso sigue echando humo. Otra persona recurre al secretario autonómico para pedirle ayuda en el rescate de su hija y una amiga (de 18 y 16 años), que están atrapadas "encima de un coche" en Paiporta y "necesitan un helicóptero". El dirigente vuelve a incidir en los problemas de acceso a la zona, pero le asegura que está "insistiendo al jefe del Consorcio". "Si sube más esto no podrá salvarse", alerta el conocido de Argüeso, que adjunta una foto que no recoge el informe, pero a la que el secretario autonómico reacciona con un "madre mía".

Casi una hora después, el padre insiste: "Dios, que vayan a por mi hija". "Saben la ubicación", responde el alto cargo, que añade: "Me ha costado pelearme con un montón para que vayan allí, porque hay un lío del copón en todas partes". La angustia acaba a las 23.29 horas, cuando la UME accede y rescata a estas menores. "Tu hija tiene unos huevos de acero", celebra Argüeso.

"Seis o siete niños encima de un camión"

Se cierra un capítulo y se abre otro. A las 23.52 horas, otro conocido de Argüeso le pide ayuda ante la "imposibilidad" de rescatar a su hijo por sus propios medios, "atrapado en Massanasa en una zona de juegos" junto a "seis o siete niños más que me han dicho que están encima de un camión" junto a otras "45 personas".

El político le pide la ubicación para informar de la situación al 112. "Encima del camión del parking del Economy Cash hay 40 o 50 personas. Hay un bombero con ellos (libre de servicio), han metido a los niños en la cabina para resguardarlos, pero dice que en los alrededores en las naves cree que hay más gente y no han visto pasar a servicios de emergencia", informa el solicitante de ayuda ya pasada la 1 de la madrugada. En un audio ya del día siguiente, le confirma a Argüeso que ha podido acceder al lugar y que el grupo está a salvo. Le comunica también el alcance de la tragedia que comienza a vislumbrarse: "Parece que venga de Vietnam".