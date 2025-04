La exresponsable de Emergencias de la Comunitat Valenciana protege a Mazón en su declaración por la dana y se escuda en su inexperiencia

Salomé Pradas, la exconsellera de Justicia e Interior y máxima responsable de las emergencias durante la fatídica jornada del 29 de octubre en la que perdieron la vida 228 personas, se escudó ayer en su falta de experiencia para justificar las decisiones, o la falta de ellas, que se adoptaron en la gestión de la emergencia tras las intensas lluvias que afectaron a cinco comarcas de la provincia de Valencia. Además, la exconsellera apuntó que debido a su falta de experiencia ella se apoyaba en los técnicos. También protegió al presidente de la Generalitat Carlos Mazón y lo desligó de la toma de decisiones y uno de los puntos clave: el retraso, que negó, en el envío del Es Alert de las 20:11 horas. La mayoría de las víctimas, si no todas, ya habían fallecido cuando se envió a los móviles.

Pradas estaba ayer citada a las 10 horas en la Ciudad de la Justicia para declarar como imputada ante la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, que investiga la gestión de la dana. Una imputación avalada por la Fiscalía provincial de València, según el escrito del 9 de abril notificado ayer a las partes. De hecho, el Ministerio Público avala que se mantenga a Pradas investigada, ante el recurso de apelación ante la Audiencia de València presentado por la defensa de Salomé Pradas. La Fiscalía considera que la consellera ejercía "el mando único de la emergencia", decidió constituir el Cecopi (Centro de coordinación operativa integrado), en el que actúa "en calidad del director del plan de inundaciones, siempre y cuando no se declare el interés nacional", según el escrito notificado a las partes, al cierre de esta edición.

La exconsellera llegó a las 9.15 horas a la sede judicial. Envuelta en una nube de periodistas y en plena protesta de representantes de las cuatro asociaciones de víctimas que se habían concentrado a las puertas de la Ciudad de la Justicia. Pradas fue recibida al grito de "¡asesinos, cobardes!" y "¡Mazón dimisión!".

El acceso al edificio judicial fue tan tortuoso y agobiante que, según explicaron testigos presenciales, Pradas estalló en un llanto al llegar a la Sala Tirant I, el espacio de la Ciudad dela Justicia donde se celebran los macrojuicios por corrupción o las vistas con un número considerable de abogados personados, como sucede con la causa de la dana.

La declaración de Pradas se inició a las 10.15 horas y se prolongó hasta las 13 horas. Casi tres horas a pesar de que sólo respondió a las preguntas de su abogado, el exmagistrado, Eduardo de Urbano. La exconsellera llevaba preparada al milímetro su comparecencia, que inició con una especie de clase magistral sobre la ley de emergencias y las competencias que despliega a nivel estatal, autonómico y municipal, apoyada en folios y notas. Una preparación que no le evitó romper a llorar en varias ocasiones a lo largo de su declaración por lo que pidió perdón, al igual que por expresarse en ocasiones en valenciano, según confirmaron a Levante-EMV fuentes conocedoras de su declaración.

La llegada de la exconsellera Pradas y Argüeso para declarar como imputados por la gestión de la dana / M. Montesinos / F. Calabuig

Listado de cien llamadas

La exconsellera de Justicia e Interior también aportó un listado de cien llamadas que realizó el día de la dana, entre ellas al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, según explicó. Aunque ayer no trascendió en qué momento ni a qué hora se produjo esta comunicación con el jefe del Consell, ya que el listado no se facilitó a las partes personadas.

A este respecto, Salomé Pradas protegió al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, al explicar que lo mantuvo informado en todo momento de lo que sucedía el 29 de octubre, al igual que a los secretarios autonómicos del gabinete de presidencia. "Les iba trasladando lo que ocurría en el Cecopi".

En esta exculpación de los detalles que podrían salpicar a Carlos Mazón también negó que el supuesto retraso del Es Alert (el mensaje enviado a las 20.11 horas a los teléfonos móviles de la provincia de Valencia) tuviera que ver con el presidente de la Generalitat. "No tiene nada que ver con el ‘president’. Yo le informaba pero quien estaba representando a el Cecopi a la Generalitat era yo", aseguró la exresponsable de Emergencias en su declaración ante la jueza.

"No hubo retraso"

De hecho, Pradas declaró que "no hubo retraso" en el envío del Es Alert. Pero justificó el hecho de que se enviara a las 20.11 horas del 29 de octubre en que era un sistema que "tenía carácter de pruebas hasta ese momento" por lo que había "muchas circunstancias que valorar".

También añadió que "no se tenía la información necesaria, porque se desconocía el desbordamiento del barranco del Poyo" por lo que no se introdujeron recomendaciones al respecto en el Es Alert. "No hubo retraso -insistió-. Cuando se propuso, se hizo, aunque el trámite tardara. Nadie paró la medida y nadie esperó que nos dieran el visto bueno. Eso es falso".

Además, como ha sido habitual durante estos meses en las declaraciones de miembros del Consell, Salomé Pradas centrifugó responsabilidades hacia la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Explicó que el organismo de cuenca remitió correos entre las las 13 y las 16 horas que informaba de una bajada del caudal y el incremento de 1.600 m3 por segundo no llegó hasta las 18.43 horas. Y defendió que durante la tarde del 29 "no se habló del barranco del Poyo en el Cecopi". Pradas también afeó a la CHJ respecto al río Magro que quien les comunicó que se estaba desbordando fue el alcalde de Utiel, no el organismo de cuenca estatal.

Eduardo de Urbano, abogado de Salomé Pradas, aseguró al finalizar la jornada que su clienta "no está bien" y subrayó sobre el testimonio que ofreció ayer que el día de la dana estuvo "al pie del cañón". De Urbano consideró que la declaración fue "bastante bien" ya que Pradas contestó a 140 preguntas durante más de dos horas: "Ha dado muchos detalles de su papel esa jornada, se ha referido a la cantidad de normas que regulan esta cuestión, porque hay normas del Estado, normas autonómicas y otras que afectan a ayuntamientos", enumeró.

"Ha contado -agregó- que estuvo allí al pie del cañón durante toda la jornada y que las decisiones que se tomaron fundamentalmente dependieron de la información que les llegaba, a través de los medios de comunicación y de lo que llegaba al Cecopi", según Europa Press.