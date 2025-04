Un centro de innovación militar impulsa a Jaén: 220 millones de inversión y 2.600 empleos

La de este invierno ha sido la última recogida de aceitunas en el olivar que queda en una punta del Polígono Empresarial Nuevo Jaén. Esa extensión de cultivo a las afueras de la ciudad va a cambiar su uso agrario por uno científico y militar. En una explanada en la que se está moviendo tierras, se levantarán edificios y se extenderá la pista de prueba de drones más grande de Europa, bajo gestión del Cetedex.

Las siglas del Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación de Defensa forman ya un nombre propio de uso común en la ciudad. Para Jaén, Cetedex significa, entre otras cosas, una expectativa de 220 millones de euros de inversión y 2.600 puestos de trabajo directos e indirectos.

Son dos campus previstos, 648 hectáreas en las que Defensa, a través del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), quiere hacer investigación e innovación sobre aeronaves no tripuladas, robots terrestres conectados por 5G, inteligencia artificial… Las tecnologías que mencionan sus planes suenan distópicas incluso en estos tiempos de rearme: se excavará un túnel para prueba de armas láser; y se ha cerrado una licitación de “desarrollo e implementación de algoritmos avanzados para neutralización de drones”, dice la contrata.

José Luis Roca

Descifrar claves como esta en tiempos de incremento de la inversión en defensa es el objetivo de este serial de radiografías elaboradas por los diarios del grupo Prensa Ibérica.

Nueva cosecha

Todo son tecnologías de doble uso en la ósmosis cada vez más porosa entre lo civil y lo militar, vasos comunicantes que se atisban un anochecer en el centro de Jaén. Empresarios de la provincia llegan trajeados por la acera de la calle Virgen de la Cabeza y entran en la antigua Escuela de Magisterio, hoy convertida en vivero de empresas, moderna versión de las sociedades de amigos del país. Allí se habla del Cetedex.

Dentro se celebra la asamblea para la reelección de Bartolomé González como presidente de la CEJ, la Confederación Empresarial de Jaén. Muchos quieren saludar al invitado especial, Antonio Garamendi, presidente de la CEOE. Ver a los empresarios arremolinarse a la entrada es asistir a una metáfora: jienenses preparando otra cosecha, no de aceitunas, sino de inversiones de la industria de la defensa.

“Nos han cambiado de golpe la geopolítica; tres personas deciden qué va a pasar en el mundo; las guerras las veíamos por televisión y ahora las vemos aquí al lado…”, discursea Garamendi en el atril, y no resulta extraño oír al líder del empresariado español hablando de temas bélicos, incluso de amenaza híbrida: “No olvidéis que la guerra a veces no son los cañones; es que te apaguen la luz, que te quedes sin teléfono...”

Llegan los vascos

El dinero ha empezado a llegar al eje Jaén-Linares, de 45 kilómetros. Los vascos de SAPA, fabricantes de la transmisión del blindado 8X8 Dragón que espera el Ejército, apuestan 18 millones de euros para un centro de I+D colindando con el Cetedex. El aterrizaje de los guipuzcoanos conlleva además capilaridad industrial: sufragan una cátedra de ingeniería en la Universidad de Jaén.

El Cetedex y su tracción afecta a más centros docentes. A la Universidad de Granada le han encargado las Fuerzas Armadas desarrollar el algoritmo que, con inteligencia artificial, defienda contra los enjambres de drones… hijos a su vez de otra inteligencia artificial.

Empujan a esa investigación las terribles enseñanzas que el Ejército y el INTA extraen de labores de inteligencia en el frente de Ucrania. Tiene un coste inicial de 247.000 euros. Entre tanto se hacen los trabajos físicos del Cetedex: las obras del campus principal cuestan 75,7 millones, y hay 32 proyectos conectados por alrededor de 100 millones.

La onda en Linares

El plan de un gran centro de innovación militar, síntoma del rearme español, ha caído en Jaén como una piedra en un estanque. Las ondas se extienden por 60 kilómetros de sierras taraceadas con el punteo de los olivos, en una provincia empapada en un sentimiento viejo de agravio, “marginada históricamente de los grandes proyectos de infraestructuras”, dice en la asamblea el presidente de los empresarios andaluces, Javier González de Lara. Algunos de sus colegas asienten con la cabeza.

El senador socialista jienense José Latorre, que ha sido testigo de la gestación del Cetedex, dice que el proyecto es “nuestro maná; en Jaén llevamos esperando una oportunidad como esta desde el inicio de la democracia. Para los territorios más allá de la M30 las oportunidades tienen que aterrizar. Jaén también es España”.

Un miembro del regimiento de Inteigencia 1 de la Brigada Galicia del Ejército prueba un dron. / ET

Del sur viene dinero eslovaco, el del grupo MSM, en el capital de la Fábrica de Municiones de Granada, hasta el paraje de Vadollano de Linares. Cerca quedan cerca el tren, la autovía y viejos pozos mineros. Ahí han comprado un viejo polvorín.

Por la guerra de Ucrania y el acuciante rearme europeo, la fábrica afronta tal pico de demanda de proyectiles de artillería que necesita más espacio. Han comprado un viejo polvorín. En su día lo subastó el ministerio por un cuarto de millón, un año antes de que la OTAN exigiera a España el 2% del PIB... Son 900.000 metros cuadrados.

Santaneros

En Vadollano se dará nueva vida a una instalación vieja. Abajo hay unas cuantas en el parque industrial de Santana en Linares. La villa que fabricaba suzukis camperos a precios populares, coches que todavía ruedan por medio agro español, sufrió un duro golpe en 2011 cuando constató que el mercado ya no deseaba el vehículo que habían fabricado durante lustros padres e hijos, los “santaneros”.

Aquel año, cuando cerró la planta, se prejubilaron varias lonchas de la sociedad linarense, profesionales cincuentones, gran reserva de torneros, moldureros, mecánicos que habían pululado por el tejido industrial asociado. Dura lección del riesgo del monocultivo.

Demolición de una nave en el parque industrial Santana de Linares / El Periódico

En Linares, la joven empresa Meltio ha creado una impresora 3D que abarata la logística militar, y por la que se interesa el Pentágono. Linares está hecha a la cultura industrial, a la prosperidad, a ser foco de ese más del 11% del PIB provincial que suponen las factorías. Una ciudad mediana, de 59.000 habitantes, con tradición de escuela de ingeniería, trabajadores viviendo a diez minutos del curro y moviéndose en tres turnos al día, ve ahora llegar ahora otro tren a un polígono desaprovechado de 200.000 metros cuadrados.

Armas autónomas

Tras la desaparición de Santana, fracasó en Linares un primer intento de la Junta de Andalucía de traer a la italiana Iveco a la línea de producción del polígono. Un gran ERE en la central italiana dio al traste con el proyecto. Llegó entonces la ferroviaria CAF con 120 ingenieros.

Hay allí 18.000 metros cuadrados disponibles. Ahora llega Escribano M&E, creadora de sistemas de óptica militar y armas autónomas, a lo que los planificadores urbanos de Linares llaman “nave AA”. Es una instalación que “está para entrar a fabricar”, dice la diputada Ana Cobo, ex concejala de Industria, ex delegada de la Junta en la provincia e hija de un santanero que guarda consigo viejas nóminas del padre. Son patrimonio íntimo, intrahistórico, de gentes cuyas vidas están flanqueadas por lo industrial.

Contratando 150 empleados, Escribano quiere fabricar en Linares vehículos militares. Y media hora de autopista al sur Defensa planea experimentar con la conectividad de sus vehículos con 5G y la conducción autónoma de convoyes logísticos. De ahí la decisión de la empresa armera.

Latidos

Algo está pasando en las tripas de la economía de la puerta de Andalucía. Dice Latorre que “el maná” de Cetedex “va a cambiar el modelo productivo de la provincia”. Es un empeño en “que Jaén se enganche a los núcleos industriales de España”.

Hay un latido en una ciudad que en pocos metros de recorrido junta tres restaurantes con estrella Michelín. Jaén, donde un sueldo de 1.800 euros da para más que uno de 2.500 en Madrid o Barcelona, está libre aún de gentrificación; es una de las ciudades de España con menos presión inmobiliaria.

Defensa, en plena expansión de inversiones, está por implantar proyectos en lugares vivibles en lugar de concentrarlos en grandes urbes. Se siente en Jaén un runrún: el ladrillo ha estado sin levantar cabeza desde octubre de 2011 hasta enero de 2023. Desde entonces se van recuperando los precios, según Idealista. Está a 1.217 euros el metro, 70 más que hace un año. En Linares se reactivan también: un 2,8% el último año.

Madrid. 27.03.2025. Reportaje Mapa de la Defensa en España. / José Luis Roca

A Francisco Correa, presidente de la Diputación de Jaén, le contó el otro día un amigo que su hijo, militar destinado “a cientos de kilómetros”, anda echando papeles para retornar a Jaén. “Y también otro chaval, que es ingeniero -relata-. Gana 2.000 euros… Eso en Madrid es mucho menos que aquí. Quieren volver a su tierra…”

Para Correa, concejal en Bédmar, pueblecito de la Sierra Mágina, entre montes que saben de despoblación, el “efecto tractor” del Cetedex no solo tiene dimensión económica: también significa traccionar vidas. “Nadie con dos dedos de frente rechazaría esta oportunidad. Empleo, lucha contra el envejecimiento demográfico...”

Hay consenso de populares y socialistas jienenses en torno a un centro de referencia para la investigación de la guerra moderna. Para Correa, veterano del PSA, no es contradicción de la izquierda: “Felipe González propuso entrar en la OTAN para que este país dejara de darle la espalda a Europa… -argumenta-. No somos armamentistas, sino defensores de la soberanía europea, y más cuando Trump está dando la espalda a Europa”.

Pero la confianza empresarial que ha llevado allí a los vascos de Sapa, a los madrileños de Escribano y a los granadinos de FMG tiene límites. Este diario le pregunta a Antonio Garamendi cómo puede crecer una industria de defensa sin previsibilidad presupuestaria en el Estado. Y el líder de los empresarios, que iba al salón de actos, se detiene, se vuelve y contesta: “Eso pregúnteselo a quienes creen que puede hacerse”.