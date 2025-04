Morant carga contra una Generalitat Valenciana "ausente e inútil" tras la declaración de la exconsellera de Justicia por la dana

"¿Para qué sirve un Consell que no tiene ni idea del trabajo que ha de hacer el día más importante de la vida de los valencianos?". La pregunta, retórica, claro, la ha lanzado este sábado la secretaria general del PSPV, Diana Morant, a las puertas del congreso provincial del partido en Valencia y tras la declaración de la exconsellera de Justicia, Salomé Pradas, y su número dos en Emergencias, Emilio Argüeso, ante la jueza de Catarroja por la causa de la dana.

Morant, que ha evitado las cuestiones internas que mantienen en tensión a la formación en la provincia asegurando que estas "no trascienden a la sociedad", ha centrado su declaración ante los medios de comunicación en criticar a un Consell "ausente e inútil" por su gestión el 29 de octubre, tanto porque la propia Pradas haya "reconocido" ante la jueza "que no tenía ni idea d ela responsabilidad que ostentaba" como que el 'president' Carlos Mazón no estuvo hasta las 20:28 horas.

A esta crítica ha añadido los mensajes de Argüeso el 29-O, cuando a las 14:44 horas escribió en un grupo de la Conselleria de Servicios Sociales que los barrancos estaban "a punto de colapsar". "Sabían que iban a colapsar, lo comunicó a la vicepresidenta primera del Consell (Susana Camarero) y la respuesta fue 'jope' mientras por la tarde se fue a entregar premios a una gala", ha indicado la ministra quien ha cargado: "Es incomprensible el nivel de irresponsabilidad e inconsciencia".

"Dignidad, justicia y futuro"

Así, ante esta sucesión de hechos de las últimas 48 horas, Morant ha asegurado que la sociedad "ya sabe que no ha podido contar ni con Carlos Mazón ni con su Consell cuando hay problemas" por lo que ha asegurado que al PSPV "ni nos vale Mazón, ni el Consell, ni Vox". "Queremos dignidad, justicia y futuro" y por eso, ha indicado, la única solución es "votar" en unas elecciones anticipadas, reclamación que ha vuelto a reiterar Morant este sábado.

Sus declaraciones se han dado a las puertas del Teatro Antonio Ferrandis en el marco del congreso provincial donde ha de ser reelegido Carlos Fernández Bielsa como secretario general del PSPV de Valencia y donde el viernes quedó patente la fractura interna en la formación. Pese a ello, Morant ha indicado que el objetivo es "salir con un proyecto que represente a la ciudadanía y el sentir general de ser una alternativa" y que las cuestiones orgánicas "no trascienden". "Saldremos preparados para volver a trabajar, con Carlos y su equipo", ha sentenciado.