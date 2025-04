El Congreso da luz verde al reparto de menores migrantes con el 'no' de PP y Vox

Día histórico para Canarias. El Congreso de los Diputados convalida el real decreto ley que hace obligatorio el reparto de los niños y jóvenes migrantes no acompañados por todo el territorio nacional. Con este paso, se materializa la solución que el Gobierno regional ha reclamado a pico y pala durante más de 20 meses y que aliviará el colapso de la red de acogida del Archipiélago, donde se atiende a unos 5.800 menores llegados a las Islas a bordo de cayucos y pateras sin el respaldo de un familiar adulto. La validación del real decreto ley que reforma el artículo 35 de la ley de extranjería salió adelante con 179 votos a favor; 170 votos en contra -PP y Vox-; y 1 abstención.

El Partido Popular confirmó su 'no' a la medida, que calificó de “parche” y “chapuza administrativa” al considerar que no aborda la raíz del problema. La bancada popular mantuvo la disciplina de partido, a pesar de que se había rumoreado que los diputados canarios se planteaban una abstención para dar oxígeno al líder de su formación en las Islas y vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez. Durante el debate, la diputada popular Ana Alós reclamó al Gobierno de España que tome en consideración las propuestas planteadas por el PP en el documento que también firmó el Gobierno de Canarias y ponga en marcha una "política migratoria real y seria". "Su intención no ha sido nunca resolver el problema de Canarias y Ceuta, sino hacer un uso partidista de la crisis", aseguró Alós, quien añadió que "han usado a los menores para conseguir sus votos". Este real decreto, a juicio del PP, vulnera las competencias de las comunidades autónomas e impone "criterios injustos y arbitrarios".

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, fue el encargado de presentar ante la Cámara Baja el real decreto ley, que calificó como "una medida histórica para una demanda histórica, que requiere un compromiso firme para ser justos con una población vulnerable". Por esto, pidió a las formaciones políticas que tengan "altura de miras", pues "el fenómeno migratorio requiere una respuesta de Estado".

Torres pide "altura de miras" a los grupos parlamentarios, pues "el fenómeno migratorio requiere una respuesta de Estado"

"Este es un muy buen real decreto ley", afirmó Torres, quien destacó que los criterios de reparto están basados en datos objetivos, que ya fueron aprobados en la Conferencia Sectorial de Adolescencia e Infancia. El ministro reconoció que el camino "no ha sido fácil" y recordó los continuos contactos con el Gobierno de Canarias, las propuestas planteadas por el Ejecutivo de Fernando Clavijo y lamentó que hayan pasado 261 días desde que no se admitió a trámite la proposición de ley que se llevó al Congreso el pasado 23 de julio.

PSOE: "Los niños son una oportunidad"

"Esta es una medida para todas las comunidades autónomas, sin diferencia, sin distinción y señalamiento", explicó Torres. Todas las regiones han facilitado sus datos para estimar la capacidad ordinaria de acogida, a partir de la cual se establece la "contingencia migratoria", que se registra cuando esa capacidad se multiplique por tres.

"Hemos escuchado a presidentes autonómicos decir que están desbordados con 600 menores, cuando tienen cinco millones de habitantes. ¿Cómo calificarían la situación de Canarias que tiene 5.800 niños y una población de dos millones de habitantes?, se preguntó el ministro, quien advirtió que las rutas cambian y que ahora la presión está sobre el Archipiélago y sobre Ceuta, pero la situación podría afectar a otras regiones en el futuro.

En Canarias, apuntó Torres, hay unos 500 menores migrantes no acompañados en federados para jugar a fútbol y que "cada fin de semana juegan con sus amigos y se integran". "Es una cuestión humanitaria, pero también hay que ver a esos niños como una oportunidad, porque formarán parte de nuestra estructura económica, social y cultural". El ministro, aún reconociendo que podría "parecer iluso", pidió a Vox que no se sumen a la aprobación del real decreto. Además, instó al Partido Popular, "que conoce la realidad de este fenómeno, porque gobierna o cogobierna en Ceuta, Melilla y Canarias", que voten a favor del decreto ley. Por último, se dirigió a los diputados populares: "actúen con responsabilidad y demuestren ser un partido de Estado".

Sumar: "¡Mena es una mierda de palabra!"

La diputada de Vox, María José Rodríguez de Millán, anunció que su formación rechaza "total y absolutamente" el decreto, pues considera que es una "falsa solidaridad". A su juicio, "los menores tienen que estar con sus padres y cualquier persona que entra de forma ilegal en el país debe ser repatriado". La diputada ultraderechista señaló que con el reparto se beneficia a Cataluña y a Carles Puigdemont. "Esta es una política irresponsable", defendió Rodríguez de Millán, quien destacó que España carece de política migratoria y "se dedica a blanquear la inmigración ilegal". "Esto es un reparto de miseria, inseguridad y degradación, que no se merece ningún español", concluyó.

Los populares califican la medida de "chapuza administrativa"

El diputado de Sumar, Vicenç Vidal Matas, subrayó que la intervención de Vox fueron "12 minutos de barbaridades y de racismo" y recordó que se está hablando de niños. "Los niños, sean migrantes o no, tienen los mismos derechos y eso no es una cuestión de la izquierda, es una cuestión de marco legal y compromisos internaciones", destacó Matas. Los niños solos tienen derecho a tener un proyecto de vida, "le pese a quien le pese", defendió el diputado de Sumar, quien reclamó una "solución estructural que establezca cómo actuar cuando hay una contingencia migratoria". Vidal Matas espetó al PP que "son un partido racista" y cuestionó al Gobierno balear a quién pedirá ayuda cuando su sistema de acogida colapse.

"Me he cansado de contar las veces que Vox ha dicho la palabra mena. ¡Mena es una mierda de palabra!. Solo buscan deshumanizarlos. ¡Les recuerdo que son niños! Son niños que quieren vivir, jugar y estudiar. Y que tienen derechos", concluyó Vidal.

CC: "Los niños solos no son ilegales en ninguna parte del mundo"

Alberto Catalán Higueras, diputado del Grupo Mixto por Navarra Suma, insistió en que no tiene ninguna confianza en el Gobierno central, pero destacó su solidaridad con Canarias y con los menores. "Es lamentable la falta de acción de la Unión Europea y es lamentable que España no le pida ayuda para afrontar esta crisis migratoria", defendió Catalán, quien criticó la falta de transparencia en las cifras y los criterios que se aplican para la derivación de los menores. "No podremos trabas para que esto salga adelante, porque hablamos de seres humanos", finalizó el diputado de NA+.

"Los niños migrantes son un asunto de Estado, no son responsabilidad de Canarias, aunque Canarias ha dado la talla y los ha cuidado durante 20 años", explicó Cristina Valido, diputada de Coalición Canaria. "¡Ningún menor solo es ilegal en ninguna parte del mundo, ningún niño solo violenta las fronteras, ningún niño solo es un delincuente en potencia!, exclamó la diputada canaria, quien reclamó una "política de altura a aquellos que defienden las leyes por encima de todo". Valido señaló que esta votación no habría existido si se hubiera cumplido con la solidaridad interterritorial. "No nos están haciendo un favor, esto no es para ayudar a Canarias, los niños migrantes son responsabilidad de todos", concluyó la diputada canaria.

Bildu: "Ante una emergencia humanitaria, hubo quien prefirió el cálculo político"

Noemí Santana, diputada de Podemos, apuntó que los niños que llegan solos a la frontera de España no buscan rechazo, buscan acompañamiento. "No hablamos de números, cuotas o mercancías. Hablamos de niños con historias y sueños. Nacer en un lugar o en otro del mundo es una cuestión de suerte, no lo podemos elegir, lo que sí podemos elegir es cómo tratamos a las personas", terminó la diputada canaria de Podemos.

La diputada del PNV Maribel Vaquero reclamó al Gobierno de España que, "más a allá de parches, haga un planteamiento más integral y a más a largo plazo". Por Bildu, Iñarritu García reconoció que "le cabrea" haber tenido que esperar nueve meses para aprobar un texto muy similar para dar solución a un asunto que afecta a menores en una situación vulnerable. "Ante una emergencia humanitaria, hubo quien prefirió el cálculo político", lamentó García.

ERC: "Los niños no son un problema ni una carga ni una amenaza"

Junts per Catalunya reclamó "una acogida que suponga una oportunidad, pero es imprescindible no tensionar el sistema". El diputado independentista Josep María Cervera insistió en la importancia de seguir acompañando a los menores cuando cumplen los 18 años, "como hacemos con nuestros hijos". Cervera recordó que el número de plazas de acogida de Cataluña está muy por encima de las de otras comunidades y "no tiene sentido pasar a los niños de un sistema colapsado a uno tensionado".

"Si Jesús volviera hoy tal vez lo confundirían con un menor migrante y lo querrían deportar", espetó a la bancada de Vox Jordi Salvador, de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), quien repasó diversos pasajes del evangelio en los que se aboga por la acogida del extranjero. "Yo de ustedes iba a confesarme corriendo", abundó Salvador. El diputado catalán recordó que "estamos hablando de niños, que no son un problema ni una carga ni una amenaza", por lo que "celebran" este real decreto ley, que garantiza los derechos de la infancia.

PSOE: "Se han convertido en la diana del odio y desde la xenofobia"

El diputado socialista Luc André insistió en que "los niños quieren estudiar, trabajar y cumplir con sus sueños". Además, subrayó que es obligación de España atender a la infancia y asurarse de que se cumplen sus derechos. "Estos niños se han convertido en la diana del odio y desde la xenofobia", lamentó André, quien celebró que el real decreto sirve para dar una solución solidaria a los niños que están en desamparo.

