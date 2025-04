Bernabé, tras declarar casi siete horas: "Si se hubiera convocado el Cecopi con la alerta roja las cosas habrían sido distintas"

La delegada del Gobierno Pilar Bernabé ha asegurado tras declarar durante casi siete horas ante la jueza y el fiscal de la dana y el resto de partes personadas que "si el Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado) se hubiera convocado con la alerta roja de Aemet el 29 de octubre las cosas habrían sido muy distintas". Bernabé ha atendido a los periodistas a la entrada y a la salida de la Ciudad de la Justicia.

Y ha añadido: Insistí muchas veces en el tema de Paiporta tras hablar con la alcaldesa [a las 19 horas] y en una de las ocasiones la consellera [Salomé Pradas] hizo referencia a que eso que yo estaba relatando de Paiporta estaba pasando en más municipios. Ese fue una de las frases que me dijo y que desde luego cualquiera de los que estaban en el Cecopi podrá afirmar", ha asegurado sobre su advertencia del desbordamiento del barranco del Poyo a las 19 horas.

Y ha explicado sobre la llamada que le hizo Carlos Mazón desde un teléfono desconocido que habló con el presidente de la Generalitat "por la noche, no podía precisar la hora porque no tengo el registro, porque me llamó desde otro teléfono que yo no conocía y me llamó por audio de WhatsApp y no me aparece en el registro de llamadas porque no tenía guardado ese móvil". Sobre la llamada ha confirmado que "me dijo que efectivamente no le funcionaba el teléfono, que había tenido algún problema con el teléfono, que había tenido algún problema de comunicación con la vicepresidenta y que le comentara a la vicepresidenta cuando hablará con ella, que efectivamente no había estado operativo el móvil y que continuaban en comunicación y que estábamos en contacto para cualquier cosa que necesitara la dirección de la Emergencia por parte del Gobierno de España para ofrecer todos nuestros recursos".

Pilar Bernabé ha relatado a la jueza que atendió 240 llamadas (entrantes y salientes) de las 8 de la mañana del 29 a las 8 de la mañana del 30 de octubre.

La declaración judicial de Bernabé ha comenzado sobre las 9:45 horas en la Ciudad de la Justicia de València, donde están ubicados provisionalmente los juzgados de Catarroja tras haber resultado afectados por las inundaciones de la dana, y donde había sido citada a las 9:30 horas.