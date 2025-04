Pilar Bernabé: "Este es el nuevo PSPV, aquí mandan las mujeres"

"Pilar es empática, es responsable, es enérgica, es profesional, es incansable, es pasional, es brava... Es Pilar". Un vídeo con una pegadiza canción protagonizado por militantes describe a Pilar Bernabé, la nueva secretaria general de Valencia, proclamada esta tarde en el salón de actos del complejo de la Petxina de València.

Bernabé ha estado arropada y aclamada por unos 500 militantes de toda la provincia de València y por su antecesora y actual eurodiputada, Sandra Gómez. La actual delegada del Gobierno y ya secretaria general del PSPV de València ha proclamado que "este es el nuevo PSPV, aquí mandan las mujeres. Este es el partido de las mujeres". Bernabé ha agradecido la masiva asistencia. "Gracias por estar aquí hoy y siempre desde el primer día que me afilié al PSOE". También se ha dirigido a la ministra de Ciencia y lideresa del PSPV-PSOE, Diana Morant. "Gracias querida ministra, amiga, Diana. Por estar aquí y porque has estado en los momentos más difíciles. Cuando me quebraba, me has cogido de la mano y me has dado el impulso necesario cuando sabías que al otro lado me estaban esperando. "Tienes que brillar", me decías y eso sólo es propio de una lideresa, de una mujer".

También ha tenido palabras para el actual portavoz del PSPV en el grupo municipal de València y que aspiraba a liderar el partido, pero ha dado un paso al lado para facilitar el liderazgo de Bernabé. "Borja Sanjuan mi querido amigo y aliado. En pandemia conseguimos que miles de negocios reabrieran las persianas, gracias a grandes personas como tú que sacan dinero de debajo de las piedras. O Maite que hizo que la cultura recuperara la sonrisa". También ha agradecido a Sandra Gómez haberla hecho teniente alcalde en la anterior legislatura. "Tras treinta años de militancia, en la agrupación de Jesús-Patraix, hoy soy todos vosotros quienes me conocéis y ojalá en 2027 todos los ciudadanos sepan quien es la alcaldesa de València".

Bernabé ha añadido que "estamos en un momento frontera, que exige cambio, dar un paso adelante y eso lo saben los militantes socialistas: el PSPV es el único que puede dar ese partido adelante. Hoy no podemos sentir mas que orgullo de ser militantes del PSPV, salir a la calle para parar esta coalición negacionista que viene de EEUU y por toda Europa. El Partido Socialista es el que ejerce el liderazgo moral en nuestra sociedad. El PSOE es el único capaz de parar los negacionismos. Un hecho que en esta tierra cobra especial relevancia".

"El negacionismo mata, en todas sus vertiendes. nuestra sociedad y nuestra democracia. Con las fake news y el fango al que nos quiere llevar la ultraderecha: el negacionismo machista que mata a las mujeresy el negansimo del cambio climático mata a las mujeres".

Bernabé también ha señalado que desde el 29 de octubre "he pasado los seis peores meses de mi vida. pero lejos de minar mi ánimo estos seis meses me han dado mucha más fuerza".

Y se ha dirigido a los alcaldes y alcaldesas presentes en la sala para decirles que "nunca más la ciudad de València va a mirar a otro lado, ni va a perder su mirada metropolitana ni que los ciudadanos son de primera o segunda segun el distrito postal en el que viven".

El acto lo ha cerrado la secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, quien ha llamado a “salir con las pilas cargadas” para recuperar la dignidad de las instituciones y ha afirmado que “nada me haría más ilusión que ser presidenta de la Generalitat con Pilar Bernabé como alcaldesa de València”, ha asegurado durante el acto de proclamación de Pilar Bernabé como secretaria general de la ciudad de València en el que ha apuntado que “este no es un acto más, es el triunfo de la buena política que ha demostrado que Pilar tiene piel de alcaldesa”.

La líder de los socialistas valencianos ha agradecido que Pilar Bernabé haya decidido “que vale la pena ser la próxima alcaldesa de la ciudad de València” y ha remarcado que “has demostrado con hechos y no con palabras lo que significa servir a la ciudadania”. Además, ha asegurado que “ella se ha convertido en la alcaldesa de toda la provincia de València, recorriendo cada pueblo, cada calle y cada colegio” y ha remarcado que “nunca antes el PSPV-PSOE había tenido tanta influencia en el Gobierno de España ni una delegada del Gobierno que defienda tanto a la Comunidad Valenciana”.