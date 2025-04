El juez Peinado fija un careo entre la asistente de Begoña Gómez y el vicesecretario de Presidencia y cita al cargo indentificado por Bolaños

El juez Juan Carlos Peinado, que investiga presuntos delitos de corrupción cometidos por la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, sigue adelante con la pieza por presunta malversación con la que trata de aclarar si existen indicios de la implicación del Gobierno en presuntas actividades ilícitas, esta vez en relación con la contratación de la asistente personal de Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez.

En una providencia a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO y que tiene fecha del pasado 16 de abril, es decir, el mimo día en el que tomó declaración al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por este asunto, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 fija la celebración de un careo el próximo 14 de mayo entre la asistente --que se encuentra imputada en la causa-- y quien fue el encargado de firmar su contratación en Moncloa, el vicesecretario de Presidencia Alfredo González Gómez, quien ya declaró como testigo el pasado mes de febrero. También llama a declarar es mismo día en calidad de testigo a Raúl Díaz Silva, el cargo que fue identificado por Bolaños como coordinador de este tipo de designaciones de cargos de confianza en el Gobierno.

Coordinador de personal

El nombre de Silva salió a relucir durante el interrogatorio de Bolaños, después de que éste explicara al juez que desconocía de quién venía la propuesta para designar a Álvarez, y ante la insistencia de Peinado para que le comunicara la identidad del coordinador de personal en 2018 --una información que ya constaba en la causa, según las defensas--. Para poder identificarle, Bolaños tuvo que salir durante unos minutos de las dependencias donde se desarrollaba su interrogatorio para hacer una llamada telefónica y preguntar por el nombre del aludido, que trasladó al instructor.

Por lo que respecta a González Gómez, fue la persona que gestionó el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora de Moncloa asignada a la esposa de Sánchez. Durante su declaración como testigo el pasado mes de febrero reconoció ante el juez que no conocía a Álvarez y tampoco recordaba quien le dio sus datos. Relató que al llegar a Moncloa con el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez se nombraron entre 80 y 90 cargos de confianza, unas personas que en su mayoría no recuerda. El juez manifestó entonces desconocía que para designarlos no se requiere currículum, y ello causó asombro entre los asistentes, ya que parecía que Peinado desconocía los pormenores de las designaciones de cargos de confianza.

Las sospechas del instructor en relación con Álvarez tienen que ver con un posible aprovechamiento privado de las funciones de la asistente por parte de la mujer de Pedro Sánchez, tras reconocer ésta la autoría de los correos electrónicos en los que manifestaba a los responsables de Reale Seguros que a Begoña Gómez le "encantaría" que la aseguradora siguiera patrocinando la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva que ésta codirigía en la Universidad Complutense de Madrid. También aparecía como colaboradora de la cátedra en otras comunicaciones remitidas al centro universitario para gestionar el software utilizado.