El Gobierno aumentará las Fuerzas Armadas con 7.000 efectivos más en un plan a cinco años

El plan de inversiones en defensa aprobado este martes en el Consejo de Ministros para movilizar cerca de 10.500 millones de euros y alcanzar el 2% del PIB destinará su principal partida a las Fuerzas Armadas. Concretamente, 3.712 millones (el 35,45%) para “mejorar las condiciones laborales, la preparación y el equipamiento de nuestras Fuerzas Armadas para equipararlas con las de los países más avanzados de la UE”. Dentro de este capítulo está previsto aumentar los efectivos de las Fuerzas Armadas, según explicó durante la presentación del plan el presidente del Gobierno, pero sin concretar cifras. Según fuentes del ministerio de Defensa, la intención es que este incremento sea de 7.000 efectivos.

La estimación del Ejecutivo pasa por aumentar el número de militares en alrededor 1.500 al año, hasta llegar a los 7.000 más en 2029. En los últimos años, el ejército ha sufrido una merma en su número de efectivos. Una tendencia que contrasta con las necesidades operativas y el número de misiones en el exterior en las que participa el ejército español. Si bien España ocupa el séptimo lugar entre los países de la OTAN en número de militares, su ratio por población está por debajo de la media de la Alianza.

Ahora se pretende corregir esta tendencia de forma gradual con un plan por fases, aprovechando también los recursos del plan de defensa y mejorando las retribuciones. El Gobierno ya aprobó a finales del pasado mes de marzo un decreto para el incremento de retribuciones de los miembros de las Fuerzas Armadas, que supuso un aumento de la inversión en Defensa de 400 millones de euros, dentro de las métricas de la OTAN.

A través del decreto de la subida salarial se hizo efectivo el incremento lineal de 200 euros para todos los militares y consolida los 100 euros que ya venían cobrando como incentivo los efectivos de tropa y marinería. Su objetivo, en consonancia con el plan de defensa aprobado este martes, pasaba por dar cumplimiento a los compromisos internacionales de España en el ámbito de la seguridad y defensa. Concretamente, ofrecer una adecuada y justa retribución del trabajo comprometido y eficaz de las Fuerzas Armadas en favor de la paz, del servicio entregado a los ciudadanos o la intervención en situaciones de emergencia de diferente índole, según se explicó desde el departamento dirigido por Margarita Robles.

Otro de los paquetes del ‘plan industrial y tecnológico para el fortalecimiento de la seguridad y la defensa’ que se remitirá este miércoles a Bruselas se destinará a reforzar las capacidades duales de las Fuerzas Armadas, para que también puedan ayudar en la gestión de emergencias y desastres naturales. Esta partida supondrá un 17% de la inversión total y rondará los 1.750 millones de euros.

Condiciones de los efectivos en el exterior

En el ámbito de las Fuerzas Armadas también se reserva otra partida para “mejorar las condiciones de seguridad de los casi 3.000 efectivos que integran las 16 misiones de paz que actualmente España realiza en el exterior, bajo las banderas de la Unión Europea, la OTAN o las Naciones Unidas”. Este pilar del plan contará con un 2% de la inyección adicional en defensa aprobada en el Consejo de Ministros para este 2025.

El presidente del Gobierno resumió el plan en tres objetivos: “Mejora de las condiciones de nuestras Fuerzas Armadas, la modernización de nuestros equipos, y el desarrollo de nuevas tecnologías, con un enfoque prioritario en aquellas aplicaciones y dispositivos de doble uso que podrán servir, tanto para el propósito militar, como para el civil”.

La financiación provendrá en buena medida de los remanentes de los presupuestos no ejecutados, del fondo de recuperación de la UE, de los ahorros por la reducción en el pago de intereses de la deuda y de ciertas partidas incluidas en las cuentas prorrogadas de 2023 que ya no se necesitan por el cometido al que fueron asignadas y que serían transferidas. El plan no pasará por el Congreso, al no haber nuevos presupuestos, ni recurrirse a vías de financiación que supongan ampliaciones de crédito complementarias.